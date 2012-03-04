تمدید مهلت ثبت ‌نام سفر مشهد مقدس دانشگاهیان تا 20اسفندماه

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، به بازه زمانی مرحله دوره دوم سفر مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: افرادی که تا 6 اسفندماه، برای دوره دوم سفر فرهنگی ــ زیارتی مشهد مقدس ثبت‌نام کرده‌اند از 28 اسفندماه جاری تا 11 فروردین‌ماه سال آینده، به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.



وی تعداد افراد ثبت ‌نام ‌شده در این دوره را 4 هزار و 500 نفر عنوان کرد و ادامه داد: افرادی که از 6 تا 20 اسفندماه جاری نیز برای اعزام به مشهد ثبت‌‌نام می‌کنند از 11 فروردین‌ماه تا اواخر خرداد‌ماه سال آینده، به بارگاه امام رضا(ع) مشرف می‌شوند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم در خصوص انصراف افراد از این سفر تاکید کرد: در صورت عدم ثبت نام نهایی و عدم واریز هزینه اولیه، نیازی به اعلام انصراف نیست اما در صورتی که افراد بعد از واریز هزینه سفر و حداکثر تا 17روز قبل از تاریخ سفر انصراف دهند، هزینه واریزی بدون کسر هیچ هزینه ای عودت خواهد شد.

به گفته دارا تمام منتخبان در قرعه‌کشی مرحله اول دوره دوم سفر فرهنگی ــ زیارتی مشهد مقدس باید جهت‌ ثبت‌نام نهایی خود و همراهان به پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد زیارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه و ثبت‌نام و اعزام خود را در تاریخ‌های انتخابی تکمیل و تأیید کنند.



به گزارش مهر، تمام دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌توانند به صورت خانوادگی در این سفرهای زیارتی ثبت‌نام کنند.

