دادگستری گلستان با کمبود فضای اداری مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با کارکنان اداری محاکم تجدید نظر، از رشد 250 درصدی فضای اداری استان در 5 سال اخیر خبر داد.

وی با اعلام پیشرفت 40 درصدی ساختمان اداری دادگستری استان گفت: هم اکنون ساختمان اداری دادگستری در سایت اداری در حال ساخت است که با بهره براداری از آن بخشی از مشکل فضا رفع خواهد شد.

فاضلیان در ادامه توجه به رفتار سازمانی و تقویت باورهای دینی را اولویت دادگستری استان در برنامه اجرایی سال 91 عنوان کرد و گفت: جان ، مال و ناموس مردم در دستان ماست و باید برای جلب اعتماد عمومی و اطمینان به مردم ، در بخش باورهای مذهبی و انتقادی کارکنان سرمایه گذاری کنیم.

وی افزود: نظامهای کنترلی سازمانی و اجتماعی به تنهایی کافی نیست و باید نظام کنترل درونی افراد تقویت شود.

وی با بیان اینکه افراد در همه مراحل کار و زندگی باید خود را در محضر خداوند ببینند خاطرنشان کرد : ما نباید گمان کنیم می توان با به کار بستن ترفند های مختلف از قانون و مجازات بگریزیم.

رئیس کل دادگستری استان گلستان بر ارتقای فرهنگ سازمانی و هویت بخشی به کارکنان تاکید کرد و گفت : احساس تعلق کارکنان به سازمان ، اثربخشی فعالیت ها و بازدهی افراد را افزایش می دهد.

احمد فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود بر جایگزینی شایسته سالاری به جای روابط سالاری در انتصاب پست های مدیریتی تاکید کرد و گفت : در صورت مشاهده هر گونه تخلف و بی عدالتی در این بخش ، با خاطیان برخورد می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان گلستان نیز در این نشست با بیان اینکه دادگستری استان در سالهای اخیر به عنوان یک نهاد برنامه محور در کشور مطرح شده است گفت : مهم ترین ویژگی سازمانهای برنامه محور، وفاداری و تعهد مدیران و کارکنان آن به برنامه هاست.

فیض محمد خورشیدی افزود: حرکت بر اساس برنامه ریزی، علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه از بسیاری موازی کاریها و دوباره کاریها جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد : از سال 85 دادگستری استان بر اساس برنامه ریزیهای تدوین شده حرکت می کند که این امر امکان ارزیابی عملکرد افراد در بخشهای مختلف دستگاه قضایی استان را به سادگی امکان پذیر می کند.

در پایان این نشست کارکنان اداری مشکلات و مسائل خود را با رئیس کل دادگستری و معاونان وی در میان گذاشتند.