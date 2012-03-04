اجلاس تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در عشق آباد برگزار می شود

مهدی آخوندزاده نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر در گفتگو با خبرنگار مهر ، در رابطه با مذکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تصریح کرد: فاز بعدی مذاکرات تصویب رژیم حقوقی دریای خزر قرار است در عشق آباد برگزار شود و حدود یک ماه قبل بنده در سفری که به عشق آباد داشتم با همتا و رئیس جمهور ترکمنستان صحبت کردم و بحث این بود که باید به مذاکرات سرعت ببخشیم و خوشبختانه طرف ترکمنی اظهار کرد که آمادگی دارد در راستای تصمیمات سران 5 کشور ساحلی دریای خزر حرکت کند.



وی افزود: ترکمنها مشغول رایزنی با سایر کشورها هستند تا احتمالا اجلاس نمایندگان ویژه قبل از فروردین برگزار شود.



آخوند زاده در خصوص برگزاری اجلاس سران 5 کشور نیز گفت: روس ها اعلام آمادگی کرده اند که اجلاس بعدی سران در روسیه برگزار شود.