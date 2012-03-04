مهدی آخوندزاده نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر در گفتگو با خبرنگار مهر ، در رابطه با مذکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تصریح کرد: فاز بعدی مذاکرات تصویب رژیم حقوقی دریای خزر قرار است در عشق آباد برگزار شود و حدود یک ماه قبل بنده در سفری که به عشق آباد داشتم با همتا و رئیس جمهور ترکمنستان صحبت کردم و بحث این بود که باید به مذاکرات سرعت ببخشیم و خوشبختانه طرف ترکمنی اظهار کرد که آمادگی دارد در راستای تصمیمات سران 5 کشور ساحلی دریای خزر حرکت کند.
وی افزود: ترکمنها مشغول رایزنی با سایر کشورها هستند تا احتمالا اجلاس نمایندگان ویژه قبل از فروردین برگزار شود.
آخوند زاده در خصوص برگزاری اجلاس سران 5 کشور نیز گفت: روس ها اعلام آمادگی کرده اند که اجلاس بعدی سران در روسیه برگزار شود.
آخوندزاده در گفتگو با مهر:
اجلاس تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در عشق آباد برگزار می شود
نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با اشاره به مذاکرات در این خصوص گفت: احتمالا اجلاس بعدی تدوین رژیم حقوقی دریای خزر قبل از فروردین در عشق آباد برگزار می شود.
مهدی آخوندزاده نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر در گفتگو با خبرنگار مهر ، در رابطه با مذکرات تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تصریح کرد: فاز بعدی مذاکرات تصویب رژیم حقوقی دریای خزر قرار است در عشق آباد برگزار شود و حدود یک ماه قبل بنده در سفری که به عشق آباد داشتم با همتا و رئیس جمهور ترکمنستان صحبت کردم و بحث این بود که باید به مذاکرات سرعت ببخشیم و خوشبختانه طرف ترکمنی اظهار کرد که آمادگی دارد در راستای تصمیمات سران 5 کشور ساحلی دریای خزر حرکت کند.
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