به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در خصوص اعلام نهایی شمارش آراء در حوزه انتخابی شهرستان و شهرستان‌های اصفهان افزود: دشمن تصور این حماسه را نمی‌کرد و حتی دوستان هم این تصور را نداشتند و تنها مقام معظم رهبری این بشارت را داده بودند.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در این انتخابات چند رکورد زد، ادامه داد: اول اینکه میزان مشارکت 15 درصد در استان افزایش یافت و در سطح اصفهان نیز شاهد رشد 17 درصدی رشد شرکت در انتخابات بودم که همه این مسائل یک پیام روشن دارد و آن سیلی محکمی بر دشمنان است.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی استان 19 کرسی داریم و یک کرسی نیز مربوط به هموطنان ارامنه جنوب کشور است.

وی ادامه داد: در مجموع در این دوره از انتخابات 12 نماینده جدید انتخاب شدند و تعدادی از نمایندگان قبلی جای خود را به نمایندگان جدید دادند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در شهرستان اصفهان تا پایان امروز در حال جمع بندی و تجمیع آراء بودیم، تصریح کرد: به همین سبب اعلام نتایح تا حدودی به درازا انجامید.

کامران، سالک، اخوان و مقتدایی به بهارستان رفتند

اسماعیلی یادآور شد: در حوزه اصفهان چهار نماینده مستقیم وارد شدند که کامران، سالک، نیره اخوان و عباس مقتدایی این چهار نماینده را شامل می شوند.

معاون سیاسی استانداری اصفهان در ادامه به میزان آراء نهایی این نمایندگان نیز اشاره نمود و گفت: حسن کامران با 229 هزار و 436 رای، حجه الاسلام سالک 169 هزار و 677 رای، نیره اخوان 165 هزار و 710 رای و عباس مقتدایی 156 هزار و 939 رای را به ترتیب کسب نمودند.

وی در خصوص کرسی پنجم شهرستان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز یادآور شد: طلایی و فولادگر نیز حد نساب را کسب نکرده و برای نماینده پنجم در دور دوم رقابت خواهند کرد.