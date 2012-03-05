حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم ملی وزنه‌برداری ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم در اردوی آبادان که از 2 ماه پیش شروع شده تمرینات خوبی را پیگیری می‌کند و اردوهای آماده‌سازی‌اش بصورت جدی تا مردادماه سال آینده که المپیک برگزار می‌شود، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تیم وزنه‌برداری ایران با کسب 6 سهمیه کامل در المپیک لندن حضور خواهد داشت و امیدوارم وزنه‌برداران با آمادگی کامل در المپیک به میدان رفته و برای ورزش کشورمان افتخار آفرینی کنند.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در مورد مسابقات آسیایی این رشته که در اردیبهشت ما سال آینده برگزار خواهد شد، تاکید کرد: این مسابقات برای کشورهایی که سهمیه المپیک نگرفته‌اند، اهمیت بالایی دارند اما تیم ایران 6 سهمیه کامل را دریافت کرده، این رقابتها را تورنمنت تدارکاتی مناسب برای آماده‌سازی بیشتر تیم وزنه‌برداران می‌بیند.

وی در مورد صحبت های عزیز علی حسینی پدر سعید علی حسینی که از حضور پسرش در مسابقات کشوری خبر داده است، گفت: من از این موضوع بی اطلاع هستم و خبری در این خصوص به من نرسیده است.

رضازاده همچنین خاطرنشان کرد: همه از تیم وزنه‌برداری ایران در المپیک انتظار مدال دارند اما کسب مدال در این رقابت‌ها بسیار سخت است. طبق برنامه‌ریزی، می‌خواهیم نتایجی بهتر از المپیک 2008 را در این مسابقات کسب کنیم و امیدواریم در این رقابت‌ها شگفتی ساز شویم زیرا در دوره گذشته المپیک 3 سهمیه داشتیم و بهترین عنوان‌مان کسب مقام هشتم بود.

وی با بیان اینکه قبل از حضورش در فدراسیون خیلی‌ها اعتقاد داشتند باید در این فدراسیون را بست، اظهار داشت: شخص محمد عباسی وزیر ورزش حمایت خوبی از رشته‌های مدال آور خصوصا وزنه برداری داشته است. ضمن اینکه نشست‌هایی هم با روسای این فدراسیون داشته و امیدواریم با توجه به این حمایت‌ها بتوانیم با آمادگی کامل در المپیک شرکت کنیم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان با بیان اینکه چرا در ورزش بیشتر به فوتبال که هیچ مقامی به دست نمی‌آورد بودجه اختصاص می‌یابد، گفت: فوتبال در همه جای دنیا یک رشته ورزشی پرطرفدار است و تنها چند تیم در مسابقات بین المللی مقام می‌آورند اما همه کشورها بودجه مخصوصی را برای این رشته در نظر می‌گیرند اما در سال‌های اخیر هم به رشته‌های المپیکی اهمیت بیشتری قائل شده‌اند که امیدوارم این اعتبارات بیشتر از گذشته شود.