200 هزار وکالت باید در گلستان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، بر ضرورت تدوین و اجرای طرحی مانند پزشک خانواده در بخش وکالت تاکید کرد و گفت: وکیل هنوز یک کالای لوکس محسوب می شود و بخشی از افراد جامعه به دلیل تنگناهای معیشتی از دسترسی به آن محروم هستند.

وی با بیان این که تشکیل کانون وکلا و مشاوران اصل 187 توانست تا حدی این مشکل را حل کند گفت : تشکیل این کانون علاوه بر خارج کردن امر وکالت از انحصار و احیا و توسعه وکالت ، هزینه های آن را نیز برای مردم کاهش داد.

فاضلیان با بیان که فعالیت وکلا در حوزه ی مردم است از آنان خواست با مردم صادق باشند و از شرایط اضطراری و مشکلات آنان بر اساس مصالح و منافع خود بهره برداری نکنند.

وی ادامه داد : وکلا باید تحلیل واقع بینانه ای از پرونده به موکلان خود ارائه دهند و با در اختیار قرار دادن اطلاعات دقیق ، قدرت انتخاب را به افراد واگذار کنند.

وی احترام به قضات را نه به صرف شخص بلکه به خاطر جایگاه امر قضا ، از سوی وکلا ضروری دانست.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اصل نخبه گرایی در جذب وکلا گفت : باید با تغییر رویکرد ها به سمت شایسته سالاری و جذب افراد توانمند در امر وکالت گام برداریم.

وی در ادامه سخنان خود با ابراز نگرانی از وجود برخی پرونده های تخلفات در مورد وکلا و مشاوران حقوقی، خواستار آسیب شناسی آن در استان شد و افزود: باید به سمت شایسته گزینی در جذب وکلا در این کانون حرکت کنیم تا شاهد ارتقای اخلاقی و مهارتی در این مجموعه باشیم.