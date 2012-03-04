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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

فاضلیان:

200 هزار وکالت باید در گلستان انجام شود

200 هزار وکالت باید در گلستان انجام شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با وجود 200 هزار پرونده باید 200 هزار مورد وکالت در استان انجام شود که متاسفانه هنوز تا رسیدن به این رقم فاصله زیادی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، بر ضرورت تدوین و اجرای طرحی مانند پزشک خانواده در بخش وکالت تاکید کرد و گفت: وکیل هنوز یک کالای لوکس محسوب می شود و بخشی از افراد جامعه به دلیل تنگناهای معیشتی از دسترسی به آن محروم هستند.

وی با بیان این که تشکیل کانون وکلا و مشاوران اصل 187 توانست تا حدی این مشکل را حل کند گفت : تشکیل این کانون علاوه بر خارج کردن امر وکالت از انحصار و احیا و توسعه وکالت ، هزینه های آن را نیز برای مردم  کاهش داد.

فاضلیان با بیان که فعالیت وکلا در حوزه ی مردم است از آنان خواست با مردم صادق باشند و از شرایط اضطراری و مشکلات آنان بر اساس مصالح و منافع خود بهره برداری نکنند.

وی ادامه داد : وکلا باید تحلیل واقع بینانه ای از پرونده به موکلان خود ارائه دهند و با در اختیار قرار دادن اطلاعات دقیق ، قدرت انتخاب را به افراد واگذار کنند.

وی احترام به قضات را نه به  صرف شخص بلکه به خاطر جایگاه امر قضا ، از سوی وکلا ضروری دانست.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اصل نخبه گرایی در جذب وکلا گفت : باید  با تغییر رویکرد ها به سمت شایسته سالاری و جذب افراد توانمند در امر وکالت گام برداریم.

وی در ادامه سخنان خود با ابراز نگرانی از وجود برخی پرونده های تخلفات در مورد وکلا و مشاوران حقوقی، خواستار آسیب شناسی آن در استان شد و افزود: باید به سمت  شایسته گزینی در جذب وکلا در این کانون  حرکت کنیم تا شاهد ارتقای اخلاقی و مهارتی در این مجموعه باشیم.

کد مطلب 1551060

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