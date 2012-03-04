انعقاد قرارداد 670میلیون یورویی بانک اقتصاد نوین و صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم قربانی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با بانک اقتصاد نوین با بیان این مطلب که یک قرارداد جدید بین بانک اقتصاد نوین و صندوق توسعه ملی منعقد می شود، گفت: تاکنون 13.5 میلیارد دلار قرارداد با عاملیت صندوق توسعه ملی منعقد شد.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: با قرارداد جدید مبلغ کل قراردادهای صندوق توسعه ملی به 14.1 میلیارد دلار افزایش می یابد.

قربانی با تاکید بر اینکه بخشی از منابع پرداخت شده در اختیار مشتریان قرار گرفته است، افزود: از کل مبالغ تعهد شده، 30 درصد برای گشایش ال سی بوده است.

وی با اشاره به اینکه مبالغ تعهد شده به حساب قراردادها واریز شده است، گفت: امیدوارم بانک های خصوصی دیگر نیز وارد عمل شوند.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار امیدواری کرد که از این طریق بتوان نقش موثری در زمینه سرمایه گذاری های مولد با محور توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور ایفا کرد.

همچنین بهمن بت شکن، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز در این مراسم با بیان اینکه این بانک 3 استراتژی توسعه کسب و کار، پشتیبانی از بخش خصوصی و تقویت سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه کسب و کار ماندگار را در دستور کار خود دارد، گفت: بسته ویژه اعتباری کارآفرینی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آماده شده است.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، اظهار داشت: در حال حاضر بانک اقتصاد نوین در برخی کشورها از جمله عراق شعباتی را تاسیس کرده است که 67 درصد مالکیت آن نیز برای خود بانک است. به صورت کلی ایران 10 میلیارد دلار صادرات به عراق انجام می دهد.