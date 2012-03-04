به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تفاهم‎نامه امضا شده میان فدراسیون تنیس روی میز ایران با هند، قرار است به زودی دو بازیکن هندی در رده‎های سنی نوجوانان و جوانان به ایران معرفی شوند تا برای حضور در اردوی تمرینی تیم‎های نوجوانان و جوانان به کشورمان سفر کنند.

حضور رایگان در مسابقات بین‎المللی کشور مقابل با ترکیبی متشکل از حداکثر 4 بازیکن در هر یک از بخش‎های مردان و زنان، یک مربی و یک سرپرست، حضور رایگان چهار بازیکن ایرانی (دو بازیکن در هر یک از بخش‎های مردان و زنان) در رقابت‌های لیگ باشگاهی هند همراه با برگزاری اردوهای مشترک طبق قرارداد منعقد شده از دیگر بندهای تفاهم‎نامه امضا شده میان فدراسیون‎های تنیس روی میز ایران و هند است.