۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

فدراسیون‏های تنیس روی میز ایران و هند تفاهم‏نامه همکاری امضا کردند

فدراسیون تنیس روی میز ایران تفاهم نامه همکاری با هند را در چهار بند امضا کرد که مهمترین بند آن گرفتن دو بازیکن تمرینی در رده های سنی نوجوانان و جوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر،  بر اساس تفاهم‎نامه امضا شده میان فدراسیون تنیس روی میز ایران با هند، قرار است به زودی دو بازیکن هندی در رده‎های سنی نوجوانان و جوانان به ایران معرفی شوند تا برای حضور در اردوی تمرینی تیم‎های نوجوانان و جوانان به کشورمان سفر کنند.

حضور رایگان در مسابقات بین‎المللی کشور مقابل با ترکیبی متشکل از حداکثر 4 بازیکن در هر یک از بخش‎های مردان و زنان، یک مربی و یک سرپرست، حضور رایگان چهار بازیکن ایرانی (دو بازیکن در هر یک از بخش‎های مردان و زنان) در رقابت‌های لیگ باشگاهی هند همراه با برگزاری اردوهای مشترک طبق قرارداد منعقد شده از دیگر بندهای تفاهم‎نامه امضا شده میان فدراسیون‎های تنیس روی میز ایران و هند است.

