به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان فدراسیون تنیس روی میز ایران با هند، قرار است به زودی دو بازیکن هندی در ردههای سنی نوجوانان و جوانان به ایران معرفی شوند تا برای حضور در اردوی تمرینی تیمهای نوجوانان و جوانان به کشورمان سفر کنند.
حضور رایگان در مسابقات بینالمللی کشور مقابل با ترکیبی متشکل از حداکثر 4 بازیکن در هر یک از بخشهای مردان و زنان، یک مربی و یک سرپرست، حضور رایگان چهار بازیکن ایرانی (دو بازیکن در هر یک از بخشهای مردان و زنان) در رقابتهای لیگ باشگاهی هند همراه با برگزاری اردوهای مشترک طبق قرارداد منعقد شده از دیگر بندهای تفاهمنامه امضا شده میان فدراسیونهای تنیس روی میز ایران و هند است.
