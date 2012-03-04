اجرای عملیات آبخیزداری در 17 درصد از اراضی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمردای صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال 550 هزار هکتار تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفت، افزود: همچنین مطالعات تفصیلی در44 هزار هکتار و عملیات مکانیکی در 58 هزار هکتار از اراضی استان اجرا می شود.



وی با بیان اینکه عملیات بیولوژیکی در 43 هزار و 400 هکتار و بذرکاری در یک هزار و 300 هکتار و حفاظت و قرق نیز در 38 هزار هکتار از اراضی استان اجرا شده، اظهار داشت: عملیات درختکاری به میزان 220 هزار اصله و کوپه کاری در دو هزار هکتار از اراضی انجام شده است.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه 28 طرح اجرایی در زمینه آبخیزداری با اعتبار 38 میلیارد ریال در سطح استان در حال اجراست، ادامه داد: 10هکتار از محوطه اثر جهانی قره کلیسا در شهرستان چالدران جنگل کاری شد.



پیرمرادی از آماده بهره برداری بودن مرحله اول طرح توسعه فضای سبز و جنگل کاری محوطه قره کلیسا خبر داد و افزود: در این مرحله سه هزار اصله نهال در محوطه بنای تاریخی قره کلیسا کاشته شده است.



وی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته منابع طبیعی مرحله دوم طرح نیز در 20 هکتار و با کاشت پنج هزار اصله نهال آغاز می شود، گفت: محوطه این کلیسا 100 هکتار بوده که بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده کل این محوطه جنگل کاری می شود.