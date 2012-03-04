مهدی عمران‌لو، مدیر انتشارات آوند دانش از رونمایی پنج جلد از مجموعه «دامیز» که با خرید امتیاز چاپ در ایران منتشر شده‌اند، خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: از این مجموعه تاکنون 1800 جلد توسط انتشارات جان وایلی منتشر شده است و جزو مهم‌ترین کتاب‌های علمی جهان با موضوعات مختلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: انتشارات آوند دانش امتیاز ترجمه و انتشار این مجموعه را خریداری کرده و از 2 سال پیش در حال آماده‌سازی این مجموعه هستیم و فردا دوشنبه 15 اسفندماه از ساعت 17 تا 19 در محل کتابفروشی آمه واقع در تقاطع خیابان کارگر و فاطمی شماره 308، پنج جلد این مجموعه شامل مدیریت استرس، غذاهای سی دقیقه‌ای، راه و چاه موفقیت، اوریگامی، آموزش مهارت‌های زندگی با حضور مترجمان این مجموعه، نویسندگان و پژوهشگران، ناشران و برخی اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران رونمایی خواهد شد.

مدیر انتشارات آوند دانش با اشاره به اینکه این پنج جلد از آخر بهمن‌ماه تا امروز به چاپ رسیده‌اند، بیان کرد: چند جلد دیگر از جمله مدیریت خشم، مدیریت مذاکره، شیوه مکاتبات به زبان انگلیسی،‌ سوداکو در سه جلد در چاپخانه هستند و یا در حال ارسال به چاپخانه هستند. 20 عنوان دیگر هم در مرحله ترجمه و یرایش و صفحه بندی هستند.

عمران لو افزود: در این دو سال ما مشغول آماده‌سازی و ترجمه کتاب‌ها بودیم، چراکه این کتاب‌ها از لحاظ گرافیکی، طرح جلد، کیفیت چاپ و ... باید به تایید جان‌وایلی برسد. دلیل آنهم این است که این کتاب‌ها به هر زبانی که ترجمه می‌شوند با یک در یک چارچوب چاپ شوند. تاکنون این مجموعه به 30 زبان دنیا منتشر شده که همه آنها مشابه یکدیگر هستند و تنها زبان آنها فرق دارد.

وی در توضیح بیشتر این مجموعه عنوان کرد: امسال بیستمین سال انتشار این مجموعه است و تاکنون 250 میلیون نسخه آن به چاپ رسیده و در آمریکا در هر دقیقه 10 جلد آن به فروش می‌رسد و این رقم در انگلستان هر دقیقه یک جلد است و امیدواریم در ایران هم از این مجموعه استقبال خوبی شود.

این ناشر درباره خرید امتیاز چاپ کتاب‌های این مجموعه عنوان کرد: همچنین آرم دامیز در ایران به ثبت رسیده و اگر ناشر دیگری اقدام به چاپ این آثار بکند برای ما امکان پیگیری قانونی وجود خواهد داشت. از آنجا که تاکنون برخی از مجلدهای این مجموعه بدون خرید رایت در ایران منتشر شده امیدوارم از این به بعد این اتفاق نیفتد.

عمرا‌ن‌لو در پایان گفت: در انتشار کتاب‌ها سعی کرده‌ایم استانداردهای جهانی را رعایت کنیم و الگویی را به ناشران ایرانی ارائه کنیم تا آثارشان را با خرید کپی رایت منتشر کنند.