همت والای ملت ایران در روز 12 اسفند ناشی از بصیرت آنان بود

آیت الله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آنچه در روز جمعه به تصویر کشیده شد نشان از درایت وعزت این مردم بود.



این نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: مرد و زن و پیر و جوان همه و همه در کنار هم صحنه های ماندگار دیگری را در برگی دیگر از کتاب انقلاب اسلامی به یادگار نهادند.



این عالم کرمانشاهی گفت: حضور گسترده نسل سوم انقلاب یا به اصطلاح رای اولی ها در صف های طولانی رای پیروزی دیگری برای ملت ایران و تجلی آرمان های معمار کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.



آیت الله ممدوحی تصریح کرد: نمایندگان منتخب این مردم باید قدردان این حضور بوده و سعی کنند با تمام وجود در مجلس آینده با اخلاصی که این مردم به پای صندوق های رای آمدند با همان اخلاص پاسخگو به این مردم شریف باشند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در پایان تاکید کرد: باید قدردان تمام ملت بزرگوار ایران اسلامی به خصوص مردم مومن و متعهد و ولایتمدار استان کرمانشاه برای حضور با بصیرت و گسترده در روز 12 اسفند باشیم که با حضور خود بار دیگر مشتی محکم را بر دهان استکبار کوبیدند.