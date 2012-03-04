نمایندگان خراسان رضوی با مشارکت 67 درصدی مردم بهارستانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه شمارش آراء حوزه انتخابیه مشهد و کلات به پایان رسیده اظهارکرد: تا کنون راهیابی سه نفر از نامزدهای حوزه انتخابیه مشهد و کلات به مجلس شورای اسلامی قطعی شده است.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون کسانی که بتوانند یک چهارم آرای صحیح ماخوذه را کسب کنند به مجلس راه می یابند افزود: تا کنون امیرحسین قاضی زاده با کسب 324 هزار و 196 رای، سید هاشم بنی هاشمی با کسب 245 هزار و 577 رای و نصرالله پژمان فر با کسب 232 هزار و چهار رای به عنوان سه نماینده این حوزه به مجلس راه یافتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برای انتخاب دو نماینده دیگر باید چهار نامزد که بیشترین آرا را کسب کرده اند در انتخابات مرحله دوم که احتمالا اردیبهشت سال 91 برگزار می شود، به رقابت بپردازند.

وی افزود: جواد کریمی قدوسی با کسب حدود 216 هزار رای، جواد آرین منش با کسب حدود 184 هزار رای، عفت شریعتی با کسب حدود 177 هزار رای و محمد حسین حسین زاده بحرینی با بدست آوردن حدود 158 هزار رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

غفاری درباره میزان مشارکت مردم استان در انتخابات، گفت: طبق آخرین آمار حدود 67 درصد از واجدان شرایط در انتخابات حضور یافتند که این رقم در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی استان بی سابقه است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی از رسانه ها به عنوان خط مقدم جبهه نظام در جنگ با تبلیغات سوء دشمنان یاد کرد و از مردم بصیر و 54 هزار دست اندرکار و مجری انتخابات استان تقدیر کرد.