نتیجه قطعی شمارش آرا در خراسان شمالی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس در حوزه های انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم موسی الرضا ثروتی با 109 هزار و 532 رای، قاسم جعفری با 64 هزار و 710 رای، در حوزه انتخابیه شهرستان شیروان عبدالرضا عزیزی با 38 هزار و 811 رای، در حوزه انتخابیه اسفراین، هادی قوامی با 35 هزار و 60 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

همچنین در حوزه فرعی و مشترک شهرستان فاروج از استان خراسان شمالی و قوچان از استان خراسان رضوی هادی شوشتری با 47 هزار و 172 رای به عنوان کاندیدای منتخب مردم شهرستان های یاد شده به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

میزان شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل از رشد چشمگیری برخوردار بود و 72 درصد از مردم در انتخابات نهم حضور یافتند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند در 725 شعبه ثابت و سیار اخذ رای در خراسان شمالی برگزار شد.

در این استان 24 نامزد در 3 حوزه انتخابیه اصلی برای کسب 4 کرسی نمایندگی مجلس با هم به رقابت پرداختند.