ارائه خدمات فرهنگی در دانشگاه پیام نور ورامین چشمگیر است

امیرحسین امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این دانشگاه دارای 35 رشته و هزار دانشجو و با مساحتی حدود 36 هزار متر مربع است.

وی به تعداد دانشجویان مشغول تحصیل اشاره کرد و گفت: 71 درصد دانشجویان دختر و 29 درصد آنها پسر که 97 درصد از این تعداد در مقطع کارشناسی و سه درصد آنها در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند.

این مسئول در خصوص جذب و استخدام استادان ادامه داد: تعداد استادان مدعو و رسمی به ترتیب 178 و 11 نفر بوده و برای استخدام و گزینش آنان مصاحبه های علمی و عقیدتی در استان انجام می گیرد.

وی در تشریح اقدامات و پروژه های صورت گرفته یادآور شد: یکی از اقدامات در حال پیگیری در زمینه مقاطع تحصیلی در این دانشگاه است تا بتوان علاوه بر کارشناسی ارشد رشته مدیریت، باقی رشته ها را نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مستقر در این دانشگاه مستقر کرد.

امیرخانی افزود: در راستای ایجاد امکانات رفاهی و آموزشی برای دانشجویان نیز پروژهایی مانند، ساختمان آموزشی شماره دو با نام سپهر دانش، مجموعه فرهنگی و غذاخوری با نام معاد و معاش، پروژه آب نما با نام اطلس در محوطه دانشگاه به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: همچنین سرویس بهداشتی، سردرب دانشگاه، محوطه سازی و توسعه فضای سبز، دیوار و جدول کشی و راه اندازی موتورخانه از دیگر اقدامات انجام شده و در حال بهره برداری است.