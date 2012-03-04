بازگشت "سه باره" پوتین به کرملین اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه در گزارش خود می گوید: وسیع ترین کشور جهان با 9 ساعت محلی و رسمی انتخابات 21 ساعته خود را برای انتخاب ریاست جمهوری در این کشور آغاز کرده است.

در این گزارش آمده است: انتخابات هم اکنون در مسکو در جریان است و به نظر می رسد بازگشت سه باره ولادیمیر پوتین به کاخ ریاست جمهوری اجتناب ناپذیر باشد و او نخستین رئیس جمهوری خواهد بود که برای سومین بار به این سمت دست پیدا می کند.

خبرنگار این شبکه در گزارش خود از مسکو درباره احتمال بروز ناآرامی ها و تظاهرات ضد پوتین به سبک پس از انتخابات پارلمانی در این کشور می گوید: در برخی ابعاد انتخابات بسیار عادی در جریان است و مسیر حرکت به سوی پیروزی پوتین است اما از جهات دیگر یک زمینه های ناآرامی علیه پوتین در جریان است و احتمال چنین تظاهراتی هست.

این شبکه همچنین از جشن طرفداران پوتین پیش از پایان انتخابات درباره پیروزی وی خبر داد.

شبکه فرانسه 24 همچنین از حضور ناظران احزاب رقیب از جمله حزب "کمونیست" و حزب "روسیه" خبر داد که در حال نظارت بر صندوق‌ها، میزان رای دهندگان، مشکلات در رای‌گیری و شمارش آراء پس از پایان رای گیری خبر می دهد.

یکی از شرکت کنندگان در مسکو به خبرنگار این شبکه می گوید: من فکر می کنم که این انتخاباتی بسیار شفاف و روشن خواهد بود نه اینکه مسئولان تمامی تدابیر را برای این کار فراهم کرده باشند بلکه به این دلیل که ناظران در انتخابات حضوری فعال دارند و افرادی هم که می خواهند رای بدهند به خوبی کار خود را انجام می دهند.