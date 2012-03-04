کار نماینده مجلس انتصاب مدیران نیست/ مقابله با کانونهای قدرت و ثروت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره صبح یکشنبه در نخستین نشستی خبری خود پس از انتخاب به عنوان نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با تشکر از حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مشارکت تاریخی مردم در این دوره از انتخابات نشان داد مردم با وجود تمامی مشکلات، از شور و شعور سیاسی بسیار بالایی برخوردار هستند و نوع انتخاب مردم نیز از ایجاد فضایی جدید حکایت دارد.

وی در ادامه با رد وابستگی اش به جریان انحرافی، بیان داشت: اگر افرادی سند و مدرکی مبنی بر وابستگی من به جریان انحرافی دارند، می توانند آن اسناد را منتشر کنند اما من همواره اقدامات جریانات فتنه و انحرافی را محکوم کرده ام و همچنان نیز با آنها مقابله خواهم کرد.

نماینده جوان مردم بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس نهم با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان هرمزگان، تصریح کرد: مدیریت استان هرمزگان از داشتن پشتوانه هایی در مرکز کشور برای برون رفت هرمزگان از مشکلات محروم است و باید فضایی جدید برای ارتقا جایگاه هرمزگان در مدیریت کلان کشوری ایجاد شود.

خطوط قرمز را درهم شکستم

جراره ادامه داد: همچنین مهمترین آسیب مدیریت استان هرمزگان کوتاه فکری و بسته بودن فضای مدیریت است که این نوع مدیریت خطوط قرمزی را برای ورود جوانان به عرصه مدیریت هرمزگان فراهم کرده اما من توانسته ام این سد محکم و خطوط قرمز را بشکنم و با حمایت مردم در آینده فضای جدیدی را برای ورود جوانان به عرصه مدیریت فراهم خواهم کرد.

وی با تاکید بر تقویت ارتباط نمایندگان با مردم، عنوان کرد: یکی از انتقادات من به برخی نمایندگان استان هرمزگان در مجلس ارتباط کمرنگ آنها با مردم بود اما من تلاش خواهم کرد تا با تعیین رابطان جوان ارتباط خود را با مردم بیشتر کرده و حضور و ارتباط بیشتری با مردم شهرستانهای حوزه انتخابیه خود داشته باشم.

با کانونهای قدرت و ثروت مقابله می کنم

جوان ترین نماینده مجلس نهم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وعده اش در خصوص مقابله با کانونهای قدرت و ثروت در استان هرمزگان گفت: مقابله با کانونهای قدرت و ثروت یکی از برنامه های اصلی من خواهد بود چون این کانونها به منافع کشور آسیب وارد می کنند و ارزشهای نظام اسلامی را دچار خدشه خواهند کرد و من با در پی گرفتن مسیر کار و خدمت به مردم قصد مقابله با این کانونها را دارم.

جراره در ادامه با بیان اینکه هزینه های تبلیغاتی بسیار کمی را برای انتخابات داشته ام، اظهار داشت: من جزو نامزدهایی بودم که با کمترین هزینه و به سالم ترین شکل تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دادم و بحثهایی که در خصوص کمک یک میلیاردی برخی جریانات به من مطرح شده را تکذیب می کنم.

وی افزود: افرادی که در مسیر تبلیغات به من کمک کردند کوچکترین توقعی برای آینده نداشتند چون من فرد شاخصی نبودم و قرار نبود رای بیاورم چون به لحاظ سنی و تجربه از دیگر نامزدها کوچکتر بودم.

نماینده نباید در انتصاب مدیران دخالت کند

نماینده منتخب مردم بندرعباس در مجلس نهم با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان در انتصاب مدیران استانی، بیان داشت: جایگاه نماینده قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون توسط مجریان است و یک نماینده نباید در انتصاب مدیران حوزه انتخابیه خود دخالت کند چون در این صورت در تخلفات آن مدیر شریک است و نمی تواند وظایف نمایندگی خود را به خوبی انجام دهد.

جراره همچنین بر لزوم ارتباط مستمر نمایندگان مجلس با اصحاب رسانه تاکید کرد و افزود: نمایندگان از طریق رسانه ها می توانند ارتباط خوبی با مردم داشته باشند و من قطعا تعامل خوبی با تمامی رسانه ها در طول دوران نمایندگی خود خواهم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه استان هرمزگان هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته، تصریح کرد: با وجود اقدامات فراوانی که طی 33 سال گذشته در استان هرمزگان انجام شده اما هنوز مشکلات فراوانی در این استان وجود دارد که انتقاد من از وجود مشکلات انتقاد از نظام نیست بلکه از شیوه عملکرد برخی مدیران و مسئولان انتقاد دارم و تلاش خواهم کرد تا استان هرمزگان به جایگاه واقعی خود در کشور نزدیک تر شود.