  1. هنر
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

پنج جلد از آثار مقام معظم رهبری ترجمه و منتشر می‌شود

پنج جلد از آثار مقام معظم رهبری ترجمه و منتشر می‌شود

پنج عنوان از آثار مکتوب مقام معظم رهبری از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجمه و منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی ویژه پنج عنوان از کتاب‌های مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌اله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را به پنج زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی به چاپ می‌رساند.

این اقدام با حمایت معاونت امور فرهنگی، در راستای پاسخ به نیازهای  مردم مسلمان منطقه و با هدف روشنگری در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام  صورت می‌گیرد.

توزیع این کتاب‌ها توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در کشورهایی که موج بیداری اسلامی در آنها شکل گرفته، انجام می‌شود.

بنابراین گزارش عناوین این کتاب‌ها شامل معارف انقلاب، فلسطین، روشنای علم، زن و بازیابی هویت حقیقی، انتخابات، لیلة‌القدر نظام اسلامی (آرا و نظرات مقام معظم رهبری درباره انتخابات در نظام مردمسالار دینی) است.

کد مطلب 1551075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها