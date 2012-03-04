به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی ویژه پنج عنوان از کتاب‌های مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌اله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را به پنج زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی به چاپ می‌رساند.

این اقدام با حمایت معاونت امور فرهنگی، در راستای پاسخ به نیازهای مردم مسلمان منطقه و با هدف روشنگری در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام صورت می‌گیرد.

توزیع این کتاب‌ها توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در کشورهایی که موج بیداری اسلامی در آنها شکل گرفته، انجام می‌شود.

بنابراین گزارش عناوین این کتاب‌ها شامل معارف انقلاب، فلسطین، روشنای علم، زن و بازیابی هویت حقیقی، انتخابات، لیلة‌القدر نظام اسلامی (آرا و نظرات مقام معظم رهبری درباره انتخابات در نظام مردمسالار دینی) است.