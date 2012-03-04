آموزش سربازان برای مصون سازی در برابر اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صرامی با بیان اینکه در سال‌جاری طبقات مختلف اجتماعی تحت پوشش آموزش‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گرفتند، گفت: سربازان وظیفه یکی از اقشار جامعه هستند که آموزش‌ آنان در این زمینه در پادگان‌ها و با همکاری نیروهای مسلح صورت گرفت و اقدامات موثری برای مصون‌سازی آنان در مقابل خطرات سوءمصرف مواد انجام شد.

وی افزود: به‌طور نمونه هزار نفراز سربازان وظیفه با همکاری حوزه عقیدتی، سیاسی، فرماندهی انتظامی، اداره کل بهزیستی و دبیرخانه شورای هماهنگی در یکی از یگان‌های استان تهران مورد آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد همچون آشنایی با پیامدهای سوءمصرف مواد و آموزش مهارت‌های زندگی قرار گرفتند و در پایان دوره‌های آموزشی با برگزاری مسابقاتی در این زمینه به نفرات برتر هدایایی تقدیم شد.

