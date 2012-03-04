به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولینژاد در جمع خبرنگاران درباره اقتصادیشدن فرودگاههای کشور، گفت: اکنون 3 فرودگاه از 54 فرودگاه کشور اقتصادی هستند و براساس برنامه تاپایان سال مالی 3 فرودگاه دیگر هم اقتصادی خواهند شد.
وی بابیان اینکه تا سال آینده 4 فرودگاه دیگر هم اقتصادی میشوند، اظهار داشت: باید زیرساختهای لازم برای این 4 فرودگاه فراهم شود؛ بنابراین تا ایجاد این زیرساختها نام این فرودگاهها اعلام نمیشود.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در خصوص میزان اعتبارات این شرکت، بیان کرد: اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور در سال جاری بالغ بر 360 میلیارد بوده است که این میزان در سال آینده 20 درصد افزایش مییابد.
وی درباره مشکل حقوق مراقبان و کنترلرهای پرواز، گفت: در مرداد ماه سال جاری در بخشهای عملیات هوانوردی افزایش حقوق صورت گرفت و برنامه دیگری برای فوقالعادههای خاص داریم که در حال پیگیری است.
رسولینژاد با بیان اینکه 80 درصد از اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است، افزود: اگر مساعدت لازم صورت بگیرد و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همکاری کرده و این برنامه را به امضا برسد، این طرح عملیاتی میشود.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح، حقوق کنترلرهای پرواز 10 تا 15 درصد تحت عنوان فوقالعاده کار افزایش مییابد.
