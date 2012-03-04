  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

رسولی‌نژاد اعلام کرد:

اقتصادی‌شدن 4 فرودگاه کشور در سال آینده/ افزایش 20 درصدی حقوق کنترلر پرواز

اقتصادی‌شدن 4 فرودگاه کشور در سال آینده/ افزایش 20 درصدی حقوق کنترلر پرواز

مدیرعامل جدید شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه حقوق کنترلرهای پرواز 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد، گفت: 4 فرودگاه دیگر در سال آینده اقتصادی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی‌نژاد در جمع خبرنگاران درباره اقتصادی‌شدن فرودگاه‌های کشور، گفت: ‌اکنون 3 فرودگاه از 54 فرودگاه کشور اقتصادی هستند و براساس برنامه تاپایان سال مالی 3 فرودگاه دیگر هم اقتصادی خواهند شد.
 
وی بابیان اینکه تا سال آینده 4 فرودگاه دیگر هم اقتصادی می‌شوند، اظهار داشت: باید زیرساخت‌های لازم برای این 4 فرودگاه فراهم شود؛ بنابراین تا ایجاد این زیرساخت‌ها نام این فرودگاه‌ها اعلام نمی‌شود.
 
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در خصوص میزان اعتبارات این شرکت، بیان کرد: اعتبارات شرکت فرودگاه‌های کشور در سال جاری بالغ بر 360 میلیارد بوده است که این میزان در سال آینده 20 درصد افزایش می‌یابد.

وی درباره مشکل حقوق مراقبان و کنترلرهای پرواز، گفت: در مرداد ماه سال جاری در بخش‌های عملیات هوانوردی افزایش حقوق صورت گرفت و برنامه دیگری برای فوق‌العاده‌های خاص داریم که در حال پیگیری است.
 
رسولی‌نژاد با بیان اینکه 80 درصد از اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است، افزود: اگر مساعدت لازم صورت بگیرد و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همکاری کرده و این برنامه را به امضا برسد، این طرح عملیاتی می‌شود.
 
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح، حقوق کنترلرهای پرواز 10 تا 15 درصد تحت عنوان فوق‌العاده کار افزایش می‌یابد.
کد مطلب 1551077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها