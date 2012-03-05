کارگاه آموزشی "آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی" در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی دکتر علی ساده ای در رابطه با ارتقاء سطح کیفی عملکرد مدرسان در امر آموزش مبانی دین مطالبی را برای حاضران تشریح و سرفصل هایی از جمله علاقه مندسازی در شیوه های نو در ترویج دین، آسیب شناسی فرهنگی و همچنبین مخاطب شناسی در انتقال پیام را تبیین کرد.

این کارگاه آموزشی به همت واحد آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان و با هدف ارتقاء و توانمندسازی فرهنگیان در نشر و ترویج آموزه های دینی برگزار شد.

حجت الاسلام علی کارگر معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ابتدای این کارگاه ضمن خیرمقدم به حاضران اهداف برگزاری این برنامه را بیان کرد.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور 80 نفر از معلمان و فرهنگیان استان در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.

توزیع شانزدهمین شماره از ماهنامه "اندیشه معلم" در شهرستان تفت



کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی تفت، از توزیع تعداد 30 نسخه از شانزدهمین شماره از ماهنامه "اندیشه معلم" در بین مداحان و مدارس شهرستان خبر داد .



حجت الاسلام هادی نیا کارشناس فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفت با اعلام این خبر افزود: این ماهنامه که با تلاش معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی چاپ می شود دارای مطالبی ارزشمند و مفید در راه تعلیم و تربیت نسل جوان و نوجوان و چگونگی برخورد والدین و مربیان آموزشی با آنها است.

وی گفت: در این شماره مطالب و موضوعات متنوع و مفیدی از جمله اهمیت فضای آموزشی در یادگیری، راهکارهای جذابیت پیام در مواجهه های تربیتی، تاثیرات منفی تلویزیون بر رشد عاطفی کودکان، راهکارهای تربیتی برای مواجهه درست کودکان با تلویزیون، نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین، نگاهی به علل تردید در امامت امام عسکری (ع) و نگاهی کوتاه به برخی فضائل حضرت فاطمه معصومه (س) آمده است.



جلسه پاسخ به سئوالات دانشجویی در ابرکوه برگزار شد





برای آشنایی دانشجویان مرکز آموزشکده فنی شریف با احکام و معارف اسلامی جلسه پاسخ به سئوالات دانشجویی در ابرکوه برگزار شد.



با هدف آشنایی دانشجویان مرکز آموزشکده فنی شریف ابرکوه با احکام و معارف اسلامی و نیز رفع شبهات این عزیزان جلسه پاسخ به سئوالات دانشجویان با حضور حجت الاسلام محمد پورقیومی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در محل خوابگاه دانشکده برگزار شد.