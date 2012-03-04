به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرحی امروز در حاشیه نشست کمیته تخصصی صادر کنندگان محصولات دانش بنیان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های این سازمان در حوزه فضا افزود: در برنامه 5 ساله پنجم توسعه طراحی و ساخت ماهواره برهایی با برد هزار کیلومتر را در دستور کار قرار دادیم. این ماهواره برها قرار است ماهواره هایی با وزن هزار کیلوگرم را در مدار هزار کیلومتری قرار دهند.

رئیس سازمان صنایع هوافضا ارسال ماهواره به مدار ژئو را از دیگر برنامه های این سازمان نام برد و اظهار داشت: پس از پایان برنامه پنجم توسعه امیدواریم بتوانیم با اجرای پروژه های تحقیقاتی به مدار ژئو که 36 هزار کیلومتری است، دست یابیم.



وی با اشاره به آخرین وضعیت سند هوافضا، خاطر نشان کرد: سند جامع هوافضای کشور در 4 حوزه هوایی، هوانوردی، فضایی و توسعه فناوریهای هوافضایی تدوین و به معاونت علمی ریاست جمهوری ارسال شده است.



فرحی با تاکید بر اینکه در این سند وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ترسیم شده است، ادامه داد: ره نگاشت رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه هوافضا نیز در این سند ارائه شده است.



رئیس سازمان هوافضا از پیگیریهای این سازمان برای تصویب این سند خبر داد و یادآور شد: در تلاش هستیم تا این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.