واگذاری 25 هکتار از اراضی تهران به مهندسان کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عبدی‌نژاد در نشست خبری امروز خود به مناسبت هفته منابع طبیعی، گفت: استان تهران از جهت منابع طبیعی، یک میلیون و 337 هزار هکتار وسعت دارد که در واقع 81.5 درصد مساحت این استان که بالغ بر یک میلیون و 100 هزار است، شامل اراضی منابع طبیعی در قالب جنگل، مناطق بیابانی، مرتع و حوز‌ه‌های آبخیز می‌شود.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان این مطلب که وضعیت منابع طبیعی استان تهران نسبت به دیگر استان‌ها حالت فوق‌العاده‌ای دارد، افزود: استان تهران کمتر از یک درصد مساحت کل کشور را در برمی‌گیرد و با وجود اینکه از 164 میلیون هکتار مساحت کل کشور، یک میلیون و 337 هزار هکتار مساحت استان تهران است که 20 درصد جمعیت استان در آن متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: همین امر باعث شده تا ارزش زمین در استان چندین برابر شود و از سویی مسئولیت ما نیز بیشتر شده است.

این مقام مسئول در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، میزان جنگل‌های طبیعی این استان را 27 هزار هکتار اعلام کرد و متذکر شد: 45 هزار هکتار جنگل دست‌کاشت در استان تهران وجود دارد.

عبدی‌نژاد در رابطه با سرانه جنگل‌کاری نیز تصریح کرد: تا پایان برنامه سوم توسعه سرانه جنگل کاری استان تهران 8 متر مربع بود و پس از پایان برنامه چهارم به 17 متر مربع افزایش یافت؛ لذا در نظر داریم بر اساس ماده 15 قانون افزایش بهره‌وری تا پایان برنامه پنجم، سرانه فضای سبز را در استان به 30متر مربع برسانیم. به عبارتی طی 5 سال آینده باید سرانه فضای سبز 13 متر مربع افزایش یابد.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به مشکلات استان تهران و سایر شهرهای آن تردد 4 میلیون وسیله نقلیه را باعث بروز آلودگی‌های صوتی و هوا دانست و افزود: آلودگی‌های زیست‌محیطی در شهر تهران به شدت میزان بالایی را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که یکی از راهکارها توسعه فضای سبز و جنگل‌کاری است که خوشبختانه این امر در دستور کار اداره منابع طبیعی استان تهران قرار گرفته است.

وی از جنگل‌کاری به وسعت 2 هزار هکتار در دامنه‌های جنوبی البرز خبر داد و افزود: 500 هکتار بذرکاری نیز در دستور کار ما قرار گرفته است.

عبدی‌نژاد بیان کرد: مطالعات اولیه در 121 هزار هکتار از اراضی دامنه جنوبی البرز انجام شده که سند مالکیت 98 درصد آن به نام دولت اخذ شده است و همین امر منجر به تثبیت حاکمیت دولت خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سه هزار و 800 هکتار از اراضی دامنه جنوبی البرز را در اختیار شهرداری قرار داده‌ایم تا در قالب طرحی که مورد تایید منابع طبیعی است، اقدام به جنگل‌کاری کند. هزار و 100 هکتار این اراضی قابل جنگل‌کاری است و مابقی باید توسط شهرداری حفاظت شود.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران همچنین در رابطه با بحث مراتع استان تهران نیز بیان کرد: یک میلیون هکتار مرتع در استان تهران وجود دارد که 80 درصد کل مراتع طرح مرتع‌داری در آن انجام شده است و 76 هزار هکتار از مراتع نیز در قالب طرح مرتع‌داری سند بهره برداری آن در اختیار دامداران و مرتع‌داران قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در رابطه با سدهای استان تهران نیز گفت: در حال حاضر سه سد در دست اجرا است و چندین سد نیز در استان احداث شده است. بنابراین برای جلوگیری از رانش زمین باید عملیات آبخیزداری انجام شود و خوشبختانه با توجه به اعتبار 3.3 میلیارد تومان عملیات آبخیزداری در حال انجام است.

عبدی‌نژاد وسعت حوزه آبخیز استان تهران را یک میلیون و 400 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: این امر فراتر از مساحت استان تهران است؛ به طوری که 117 حوزه آبخیز در استان تهران وجود دارد که 78 حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین 26 درصد کل حوزه آبخیز تهران تحت عملیات مکانیکی و بیولوژیکی قرار گرفته است.

به گفته وی 24 پروژه در بحث آبخیزداری در دست مطالعه است که 22 مورد آن اجرایی و مابقی مطالعاتی است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران همچنین در رابطه با حفاظت از اراضی منابع طبیعی گفت: از آنجایی که زمین در استان تهران با افزایش جمعیت ارزش بالایی به خود گرفته است، محدودیت زمین باعث شده تا تصرفات نیز در عرصه منابع طبیعی بیشتر رخ بدهد.

یک میلیون 100 هزار هکتار از اراضی به نام دولت سند خورد

وی در رابطه با پیشگیری از تصرفات در عرصه منابع طبیعی تصریح کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته، تا پایان بهمن ماه، نسبت به سال گذشته تخلفات در عرصه‌های منابع ملی در استان تهران 60 درصد کاهش داشته است و از آنجایی که اخذ مالکیت توسط این اداره دنبال می‌شود، سند یک میلیون و 100 هزار هکتار از اراضی که حدود 97 درصد است به نام دولت صادر شده است و این امر گام مهمی جهت جلوگیری از تصرفات است.

عبدی‌نژاد، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال 92 سند مالکیت کل اراضی تصرف شده استان تهران به نام دولت اخذ شود.

وی با اعلام این خبر مبنی بر اینکه در هفته منابع طبیعی سه پاسگاه حفاظتی در استان تهران ایجاد می‌شود، تصریح کرد: این پاسگاه‌های حفاظتی به منظور کنترل و حفاظت بیشتر از اراضی در جنوب، غرب و شرق تهران افتتاح می‌شود.

8 هزار هکتار از اراضی استان تهران تحت تصرف افراد حقیقی و حقوقی است

این مقام مسئول در اداره آبخیزداری استان تهران میزان تخلفات سال 89 را 107 فقره و در سال 90، 82 فقره اعلام کرد. آمارها نشان می دهد میزان تخلفات در رابطه با اراضی ملی 86 درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه مقایسه اراضی رفع تصرف شده در سال 89 و 90 نشان می‌دهد 76 فقره در سال 89 رفع تصرف شده که وسعت آن بالغ بر 181 هکتار بوده است. از سویی دیگر 28 فقره نیز در سال 90 رفع تصرف شده که وسعت آن نیز در حدود 238 هکتار است.

وی افزود: 8 هزار هکتار از اراضی استان تهران تحت تصرف افراد حقیقی و حقوقی است که از این میزان، 2 هزار هکتار آن در تصرف دستگاه‌های نظامی قرار دارد؛ لذا در این رابطه بخشی از پرونده‌ها در مرحله حل و فصل قرار دارد و بخشی دیگر نیز در حال رسیدگی است.

عبدی‌نژاد، همچنین در ادامه با اشاره به شعار امسال منابع طبیعی مبنی بر اینکه "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی است" به تشریح برنامه های این هفته پرداخت و افزود: برگزاری جشن درختکاری در 15 اسفند با حضور مسئولان استانی، افتتاح پروژه و طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری در استان تهران، افتتاح پاسگاه‌های حفاظتی و اداره منابع طبیعی در شهرستان ملارد، برگزاری سمینارها و همایش‌های تخصصی از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی همچنین افزود: در هفته منابع طبیعی 7 طرح به مرحله اجرا می‌رسد که شش مورد آن، در رابطه با بخش آبخیزداری و یک مورد در زمینه جنگل‌کاری است و اعتباری بالغ بر 6.5 میلیارد تومان برای آن اختصاص داده شده است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران همچنین تصریح کرد: کل طرح‌های آبخیزداری سال 90، حدود 31 مورد با 84 پروژه است که اعتبار آن بالغ بر 26.6 میلیارد تومان است که پیش بینی می‌شود 2 هزار شغل ایجاد کند.

وی همچنین در رابطه با بحث حفاظت از اراضی منابع و عرصه‌‌های طبیعی تصریح کرد: پاسگاه‌های استان تهران برای حفاظت از منابع طبیعی 48 سرباز را در اختیار دارند؛ بنابراین این امر نشان می‌دهد باید برای نظارت بیشتر اقدامات را توسعه دهیم.

واگذاری 25 هکتار از اراضی استان تهران به فارغ‌التحصیلان کشاورزی

عبدی‌نژاد همچنین در ادامه از شناسایی 25 هزار هکتار از اراضی استان تهران در شهرستان‌های اطراف از جمله ورامین و ملارد خبر داد و گفت: ‌این اراضی در قالب طرح توسعه کشاورزی شناسایی شده و در اختیار فارغ‌التحصیلان کشاورزی و جوامع محلی قرار می‌گیرد که البته این اراضی در شهرستانهای اطراف به جز شهر تهران در نظر گرفته شده است. بنابراین پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح 5 هزار شغل در استان تهران ایجاد شود.