12 نماینده خوزستان به بهارستان نرفتند/ رای مردم به چهره های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پس نهایی شدن شمارش آرای مردم در کمال ناباوری اغلب نمایندگان استان در حوزه های انتخابیه موفق به کسب آرای لازم نشدند همچنین برخی از آنها به علت تغییر حوزه انتخابیه و برخی دیگر به دلیل رد صلاحیت موفق به حضور در مجلس نهم شورای اسلامی به نمایندگی از شهرهای استان نشدند تا در دوره نهم شاهد چهره ای دگرگون شده از مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس باشیم.

به هرحال استان خوزستان در سالهای اخیر با وجود افزایش اعتباراتش در اغلب بخشها با مشکلات فراونی دست و پنجه نرم می کند و غول بیکاری همچنان گریبان جوانان بیکار استان را گرفته ولی شاید این عدم انتخاب نمایندگان فعلی مجلس ناشی از نارضایتی مردم استان از وضع حوزه های انتخابیه است.



در حوزه انتخابیه شهرستان شوش سید جاسم ساعدی نماینده مردم شوش در حداقل چهار دوره اخیر و عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم در این انتخابات با 32 هزار رای نفر دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شوش شد و جای خود را به سید راضی نوری نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان داد.



در حوزه انتخابیه ماهشهر، هندیجان و امیدیه نیز خلیل حیات مقدم به دلیل رد صلاحیت نتوانست در رقابتهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کند ولی وی با صدور بیانیه ای مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد. در این حوزه انتخابیه حبیب آقاجری نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان با کسب اکثریت آرا به بهارستان راه یافت.



انتخابات در حوزه انتخابیه دزفول به دور دوم رسید. همچنین در شهر همسایه دزفول یعنی حوزه انتخابیه اندیمشک فریدون حسنوند با 26 هزار رای در رده دوم انتخابات قرار گرفت و به جای او صید عیسی دارایی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان خوزستان به مجلس راه یافت تا دارایی یکی از سرداران مجلس نهم لقب بگیرد.



در حوزه انتخابیه رامهزم و رامشیر نیز سید ناصر موسوی نماینده سه دوره قبلی از این حوزه انتخابیه نتوانست رای کافی را از آن خود کند و به جای او شمس الله بهمنی راهی بهارستان شد. سید ناصر در این دوره از انتخابات بعد از اقبال محمدیان نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در جایگاه سوم قرار گرفت.



در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل اوضاع کمی متفاوت بود زیرا امیدوار رضایی نماینده چهار دوره گذشته این شهرستان بعد از اینکه از حوزه انتخابیه تهران نام نویسی کرد؛ قبل از آغاز تبلیغات حوزه خود را از تهران به مسجدسلیمان تغییر داد و حتی در دو روز اول در مسجدسلیمان اقدام به سخنرانی کرد ولی در نهایت انتقال حوزه اش از تهران به مسجدسلیمان مورد موافقت وزارت کشور قرار نگرفت و وی مجبور شد در تهران به رقابت بپردازد ولی اعلام اولیه شمارش آرای تهران نشان می دهد وی در این حوزه شانسی برای نشستن بر کرسی نمایندگی ندارد و او هم جزو12 نماینده خوزستان باشد که راهی مجلس نشدند. در این اسماعیل جلیلی به مجلس راه یافت.



در حوزه انتخابیه بهبهان حجت الاسلام حاجی موحد از بهارستان جا ماند. در این حوزه انتخابات به دور دوم کشیده شد. همچنین در حوزه خرمشهر سامری به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه معرفی شد.



در شهرستان شادگان که رقابت تنها با حضور پنج نفر در جریان بود حجت الاسلام مجید ناصری نژاد نماینده فعلی این شهرستان با کسب 18 هزار رای در جایگاه سوم قرار گرفت و نتوانست به مجلس راه یابد. در این حوزه انتخابیه عبدالله تمیمی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.



علیرضا دهقان که با تکیه بر حضورش در صدا و سیما به عنوان گوینده اخبار ورزشی توانسته بود رای لازم برای کسب نمایندگی مردم ایذ و باغملک در مجلس هشتم را به دست بیاورد به دلیل تغییر حوزه انتخابیه اش به تهران و عدم کسب آرای لازم در این حوزه انتخابیه نتوانست به مجلس نهم راه پیدا کند. دهقان در آخرین لیست ارائه شده در جایگاه 58 حوزه انتخابیه تهران قرار دارد.



در حوزه انتخابیه آبادان نیز سید علی موسوی جرف نماینده یک دوره قبل آبادان و عبدالله کعبی موفق به راهیابی به مجلس نهم نشدند. در این حوزه انتخابیه جواد سعدون زاده نماینده اسبق آبادان به عنوان نماینده وارد بهارستان شد.



در این خصوص تاکنون تنها سید شریف حسینی از حوزه انتخابیه اهواز و حجت الاسلام سید محمد سادات ابرهیمی از حوزه انتخابیه شوشتر به عنوان نمایندگان فعلی خوزستان موفق به حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.



البته احتمال افزایش تعداد نمایندگان خوزستان که موفق به حضور در مجلس نشده اند وجود دارد چرا که برخی از آنها هم اکنون در مرحله دوم باید رقابت کنند و ممکن است رای لازم حوزه انتخابیه خود را نیاورند.



در اهواز جویجری و سودانی دو نماینده این شهرستان به مرحله دوم راه یافتند به گونه ای که برای کسب دو کرسی دیگر این حوزه انتخابیه میان سید شکرخدا موسوی با کسب 98 هزار و 983 رای، شبیب جویجری 98 هزار و 909 رای، ناصر سودانی 92 هزار و 714 رای و محمد جعفر فلسفی با کسب 84 هزار و 46 رای به مرحله دوم کشیده شد.



سید حسین دهدشتی نماینده فعلی شهرستان آبادان نیز به دور دوم راه یافت و در مرحله دوم به همراه سه نفر دیگر برای کسب دو کرسی این حوزه انتخابیه رقابت کند. از سوی دیگر هاشم سواری نماینده دشت آزادگان باید برای کسب مجدد نمایندگی در مرحله دوم رقابت کند.