منتخبان کرجی ها در پیام مشترکی از حضور مردم قدردانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز اکبریان و محمدجواد کولیوند نمایندگان منتخب مردم کرج برای مجلس نهم در پیام مشترکی اعلام کردند: حضور با شکوه مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دورازهم اسفند ماه بار دیگر همت مردمان ایران اسلامی در حمایت از نظام مقدس جمهوری داسلامی را در مقابل (( بهت جهانیان )) قرار داذد.

مشارکت شعف انگیز هم میهنان آگاه در عرصه دیگری از حق تعیین سرنوشت خود پس از حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن، بار دیگر سناریوهای تبلیغاتی دشمنان را ناکام گذاشت و نشان داد که امت در پیمودن سیره امام امت در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی عزم راسخ دارد و با لبیک به فرمان مقام عظمای ولایت،حضرت آیت الله خامنه ای در زدن سیلی سخت به دشمن در انتخابات،کلام ماندگار خمینی کبیر در پشتیبانی از ولایت فقیه برای مصون نگه داشتن کشور از هرگونه آسیب را برای همیشه تاریخ در ذهن دارد.

مردم سرافراز استان البرز و به ویژه شهرستان کرج نیز هم دوش دیگر ایرانیان 12 اسفند در انتخابات سرنوشت ساز مجلس نهم ،شکوهی از همدلی و حمایت را به نمایش گذاشتند که در تقویم انقلاب اسلامی در کنار سایر افتخارات این ملت بزرگ جای گرفت.

درود بر شما مردم کرج که در بحبوحه فشارها و تحریم های بین المللی و برخی مشکلات اقتصادی داخلی، با حضور هوشمندانه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عزمت ملتی بزرگ با تمدنی کهن را به رخ بدخواهان کشیدید و حضور صلابت بخش توام با عقلانیت ایرانی مسلمان را در این مقطع بسیار حساس به منصه ظهور رساندید.

اینک که رقابت های انتخابات مجلس به پایان رسیده است رقابت دیروز نامزدهای انتخابات باید جای خود را به رفاقت های امروز بدهند و همدلی و همکاری برای توسعه و پیبشرفت کشور ،مسیر حرکت مشترک باشد.

مسئولیت منتخبان مردم کرج علاوه بر آنکه ناظر به ملت بزرگ ایران است تنها به رای دهندگانی که عزیز اکبریان و محمد جواد کولیوند را برگزیدند محدودیت نیست و منتخبین باید پاسخگوی همه آنانی باشند که حماسه بزرگ دواردهم اسفند را آفریدند.

ضمن ابراز سپاس از همه شرکت کنندگان در انتخابات و تشکر از حسن اعتماد شما خوبان در سپردن مسئولیت خطیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی در برابر عظمت این حماسه ماندگار سر تعظیم فرود می آوریم.