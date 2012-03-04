میزان تولید گوشت قرمز و سفید در خراسان شمالی 18 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رمضانی صبح یکشنبه 14 اسفندماه در نشست با خبرنگارن گفت: در یازده ماهه نخست سال 90 8 هزار و 447 تن گوشت سفید و قرمز از کشتارگاه های سطح استان استحصال شده که به نسبت مدت مشابه در سال گذشته 18 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در راستای تامین ماهی قرمز برای ایام نوروز دو محموله 70 هزار قطعه ای ماهی قرمز از استان گیلان وارد خراسان شمالی شده است.

رمضانی اظهار داشت: این محموله ها پس از طی مراحل قرنطینه در 100 مرکز مجاز توزیع ماهی قرمز به شهروندان عرضه خواهد شد.

در ادامه این نشست، رئیس اداره نظارت دامپزشکی خراسان شمالی نیز از ساماندهی 16 اکیپ بازرسی و نظارت بهداشتی در سطح استان خبر داد.

علی اکبر دلیر صحرایی اضافه کرد: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی به صورت همزمان در سراسر کشور از 22 اسفند ماه در تمامی واحدهای عرضه این محصولات در سطح استان آغاز می شود.

وی افزود: در این طرح از عرضه فرآورده های خام دامی بدون نظارت بازرسی دامپزشکی و عرضه در معابر عمومی به شدت جلوگیری شده و ضمن ضبط موقت کالا با متخلفان برخورد قانونی می شود.

دلیرصحرایی گفت: در طرح تشدید نظارت دامپزشکی، اکیپ های بازرسی از ساعت 8 صبح الی 20 شب آماده ارائه خدمات به شهروندان و انجام نظارت بر واحدهای عرضه فرآورده های دامی بوده و سامانه تلفن 1512 نیز به صورت 24 ساعته آماده دریافت شکایات و رفع مشکلات احتمالی است.