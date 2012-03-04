راه اندازی سینمای پاکدشت دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

محمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات انجام شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاکدشت پرداخت و افزود: در خصوص راه اندازی سینما به دلیل عملی نشدن تخصیص اعتبار از سوی مسئولان استانی، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان به حمایت از فعالان خصوصی در عرصه سرمایه گذاری برای مجتمعهای سینمایی اقدام کرده است.

وی بیان داشت: مجوز افتتاح مجتمع سینمایی به این اداره تعلق گرفته، ولی این امر نیاز به مدت زمانی چهار یا پنج ساله دارد و باید برای این امر از سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کرد.

این مسئول در ادامه به دیگر فعالیتهای اداره اشاره و اضافه کرد: در سال جاری همایشها و جشنواره هایی مانند جشنواره محبان نوربرای اهل بیت(ع)، همایش- نمایش دهه فجر، هنرجویان موسیقی، انتظار، دفاع مقدس، بیداری اسلامی، تحکیم خانواده و ... که به مناسبتهای مختلف در پاکدشت برپا شده است.

وی گفت: کلاسهای آموزشی، فرهنگی و هنری و استفاده از استادان مجرب و متخصص کشوری و شهرستانی در این کلاسها از دیگر اقدامات اداره بوده است.

کلاسهای خاطره نویسی در کانونهای پاکدشت برگزار می شود

نجفی از برگزاری کلاسهای خاطره نویسی در کانونها خبر داد و اضافه کرد: کلاسهای ورزشی و مسابقات، 18 محفل قرآنی، شش دوره نقد کتاب، محافل ادبی و عصر شعر نیز توسط اداره فرهنگ و ارشاد در کانونها برگزار شده است.

وی در خصوص برپایی نمایشگاههای مختلف یادآور شد: 18 مورد نمایشگاه هنری و عکس، نمایشگاه کتاب در سطح مدارس و کتابخانه ها نیز برپا و در این راستا 20 هزار جلد به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی به مدارس و کتابخانه ها اهدا شد.

رشد کانونهای مساجد در سال جاری افزایش داشته است

این مسئول افزود: رشد کانونهای مساجد در سال جاری افزایش چشمگیری داشته و تعداد آنها از 30 به 75 کانون در شهرستان پاکدشت ارتقا پیدا کرده است.