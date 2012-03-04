سه فیلم بلند سینمایی در خوزستان تولید می شود

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در 9 ماهه اول امسال، دو هزار و 327 عنوان فعالیت فرهنگی ملی، بین المللی، منطقه ای، استانی و شهرستانی به تعداد 14 هزار و 680 اجرا شد و دو میلیون و 364 هزار و 360 نفر از این برنامه ها بازدید کردند.

وی با اشاره به تولید سه فیلم بلند سینمایی در سال جاری توسط این اداره کل در استان خوزستان تصریح کرد: امسال برای اولین بار در استان خوزستان، سه فیلم بلند سینمایی «سردار هور» در خصوص زندگی شهید علی هاشمی، «شهید بهنام محمدی» و «شهید رهبر» با مضمون دفاع مقدس کلید خورده است.



دبیر شورای فرهنگ عمومی خوزستان با بیان اینکه امسال پروژه های خوبی را در استان کلنگ زدیم، عنوان کرد: امسال پروژه خانه هنرمندان را کلنگ زنی کردیم که اگر به اتمام برسد یکی از آبرومندترین پروژه ها به منظور تجمیع هنرمندان خواهد بود.



