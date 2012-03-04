۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

سپهر عنوان کرد:

سه فیلم بلند سینمایی در خوزستان تولید می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: ساخت سه فیلم بلند سینمایی در دستور کار این اداره کل قرار دارد که فیلم شهید علی هاشمی هم اکنون در مرجله فیلمبرداری است.

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در 9 ماهه اول امسال، دو هزار و 327 عنوان فعالیت فرهنگی ملی، بین المللی، منطقه ای، استانی و شهرستانی به تعداد 14 هزار و 680 اجرا شد و دو میلیون و 364 هزار و 360 نفر از این برنامه ها بازدید کردند.

وی با اشاره به تولید سه فیلم بلند سینمایی در سال جاری توسط این اداره کل در استان خوزستان تصریح کرد: امسال برای اولین بار در استان خوزستان، سه فیلم بلند سینمایی «سردار هور» در خصوص زندگی شهید علی هاشمی، «شهید بهنام محمدی» و «شهید رهبر» با مضمون دفاع مقدس کلید خورده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی خوزستان با بیان اینکه امسال پروژه های خوبی را در استان کلنگ زدیم، عنوان کرد: امسال پروژه خانه هنرمندان را کلنگ زنی کردیم که اگر به اتمام برسد یکی از آبرومندترین پروژه ها به منظور تجمیع هنرمندان خواهد بود.

 
