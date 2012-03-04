به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای مهرام و ذوب آهن تنها نمایندگان باقی مانده ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا هستند که به ترتیب با شکست دادن آرامکس اردن و المتحد لبنان به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صعود کردند و باید در این مرحله به مصاف یکدیگر بروند.
مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار میشود. دیدار رفت دو تیم مهرام و ذوب آهن ساعت 17:30 فردا دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود و دیدار برگشت دوشنبه هفته آینده (22 اسفندماه) در سالن ملت اصفهان برگزار خواهد شد. در صورت نیاز دیدار سوم دو تیم 29 اسفندماه در تهران برگزار میشود.
تیمهای شانویل و الریاضی لبنان برگزارکننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا هستند. شانویل با از پیش رو برداشتن پتروشیمی به این مرحله صعود کرد.
در پایان مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا سه تیم برتر راهی بیستمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا میشود که سال آینده در لبنان برگزار میشود. البته طبق قانون از هر کشور فقط یک تیم سهمیه آسیایی کسب میکند بنابراین هریک از تیمهای ایرانی و لبنانی که از صعود به فینال مسابقات وابا بازماند مجوز حضور در رقابتهای باشگاههای آسیا را از دست خواهد داد.
سومین تیم غرب آسیا برای شرکت در رقابتهای 2012 باشگاههای آسیا از میان دو کشور اردن و عراق انتخاب خواهد شد.
