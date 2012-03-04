به گزارش خبرنگار مهر، تیم‏های مهرام و ذوب آهن تنها نمایندگان باقی مانده ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا هستند که به ترتیب با شکست دادن آرامکس اردن و المتحد لبنان به مرحله نیمه نهایی این رقابت‎ها صعود کردند و باید در این مرحله به مصاف یکدیگر بروند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. دیدار رفت دو تیم مهرام و ذوب آهن ساعت 17:30 فردا دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‏شود و دیدار برگشت دوشنبه هفته آینده (22 اسفندماه) در سالن ملت اصفهان برگزار خواهد شد. در صورت نیاز دیدار سوم دو تیم 29 اسفندماه در تهران برگزار می‎شود.

تیم‎های شانویل و الریاضی لبنان برگزارکننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‎های بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا هستند. شانویل با از پیش رو برداشتن پتروشیمی به این مرحله صعود کرد.

در پایان مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا سه تیم برتر راهی بیستمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه‏های آسیا می‎شود که سال آینده در لبنان برگزار می‏شود. البته طبق قانون از هر کشور فقط یک تیم سهمیه آسیایی کسب می‏کند بنابراین هریک از تیم‎های ایرانی و لبنانی که از صعود به فینال مسابقات وابا بازماند مجوز حضور در رقابت‏های باشگاه‏های آسیا را از دست خواهد داد.

سومین تیم غرب آسیا برای شرکت در رقابت‏های 2012 باشگاه‎های آسیا از میان دو کشور اردن و عراق انتخاب خواهد شد.