شناخت کافی از الریان قطر نداریم/ کار استقلال برای کسب سه امتیاز سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران در حاشیه آخرین تمرین این تیم قبل از سفر به قطر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه 4 روز پس از دیدار مقابل الریال قطر باید به مصاف راه آهن شهر ری برویم سعی ما بر این است تا تمامی بازیکنان را با خود به قطر برده تا آنها هم در تمرینات گروهی شرکت کنند و از آمادگی لازم دور نشوند.

پورحیدری تأکید کرد: به احتمال فراوان تنها بازیکنی که با ما قطر نخواهد آمد الونگ الونگ است که وی باید جهت مداوای خود در تهران بماند.

منصور پورحیدری در ادامه افزود: شناخت زیادی از الریان قطر نداریم اما مطلع هستیم که این تیم از 9 بازیکن غیر بومی استفاده می کند و تلاشش این است که بتواند در این بازی هر 3 امتیاز را کسب کند.

پورحیدری خاطرنشان کرد: شناخت ما از الریاان به دیدار این تیم مقابل العربی قطر برمی گردد و در چند روز گذشته چندین بار سی دی برخی بازیکنان این تیم را برای بازیکنان خود آنالیز کرده تا کاملا از این تیم شناخت داشته باشند.

سرپرست استقلال در پاسخ به این سوال که چند روز دیگر تا فینال جام حذفی باقی نمانده آیا خبری از ترمیم زمین چمن این ورزشگاه دارید یا خیر، گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم در حال ترمیم این چمن هستند و با توجه به قولی که عزیزمحمدی داده، مطمئناً تا آن روز این ورزشگاه آماده خواهد بود.

وی ادامه داد: ما یک روز قبل از فینال جام حذفی در شیراز خواهیم بود و تلاش ما این است که در آن زمین یک تمرین سبک را انجام دهیم.

تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:50 دقیقه فردا سه شنبه در دوحه به مصاف تیم الریان قطر خواهد رفت.