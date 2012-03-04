دومین دوسالانه نقاشی معاصر خوزستان برگزار می شود

انوشیروان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه مذکور در ادامه نخستین دوسالانه که مهرماه 88 برگزار شد؛ امسال با قابلیتهای وسیع تری برپا می شود.
وی در ادامه افزود: داوری آثار راه یافته به نمایشگاه با تشکیل هیئتی متشکل از استاد احمد وکیلی صاحب نام عرصه نقاشی، دکتر سعید فلاح فر و خدیجه میر سالاری نقاش خوش ذوق خوزستانی انجام گرفت و در پایان 100 اثر از 46 هنرمند هم استانی به بخش نمایشگاهی راه یافت.
موزه هنرهای معاصر اهواز همچنین از برگزاری ورک شاپ و نشستهای تخصصی با اساتید مجرب در کنار این نمایشگاه خبر داد.
نمایشگاه دومین دوسالانه نقاشی معاصر خوزستان از 15 اسفند ماه به مدت یکماه در محل موزه دایر خواهد بود.
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