دومین دوسالانه نقاشی معاصر خوزستان برگزار می شود

انوشیروان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه مذکور در ادامه نخستین دوسالانه که مهرماه 88 برگزار شد؛ امسال با قابلیتهای وسیع تری برپا می شود.

وی در ادامه افزود: داوری آثار راه یافته به نمایشگاه با تشکیل هیئتی متشکل از استاد احمد وکیلی صاحب نام عرصه نقاشی، دکتر سعید فلاح فر و خدیجه میر سالاری نقاش خوش ذوق خوزستانی انجام گرفت و در پایان 100 اثر از 46 هنرمند هم استانی به بخش نمایشگاهی راه یافت.



موزه هنرهای معاصر اهواز همچنین از برگزاری ورک شاپ و نشستهای تخصصی با اساتید مجرب در کنار این نمایشگاه خبر داد.



نمایشگاه دومین دوسالانه نقاشی معاصر خوزستان از 15 اسفند ماه به مدت یکماه در محل موزه دایر خواهد بود.



