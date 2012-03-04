تعجیل در "شلیک به سر" استالونه

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که "شلیک به سر" نام دارد، بر اساس تصمیم تازه شرکت سازنده ان یعنی کمپانی "برادران وارنر" در سیزدهم آوریل سال جاری اکران می شود و این به معنای نیاز به تلاش بیشتر استالونه برای پایان اثرش خواهد بود.



این در حالی است که "به دردنخورها" آخرین فیلم این بازیگر ایتالیایی الاصل هالیوود یک شکست کامل تجاری بود و استالونه قصد دارد تا این بار در این اثر، آن شکست را جبران کند.



در این فیلم بازیگرانی چون "جیسون موموآ" و "کریستین اسلیتر" به ایفای نقش پرداخته اند و البته مثل همیشه استالونه نیز در نقش اصلی بازی می کند.

