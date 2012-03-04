  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

تعجیل در "شلیک به سر" استالونه

تعجیل در "شلیک به سر" استالونه

"سیلوستر استالونه" بازیگر فیلم های اکشن هالیوود، مجبور شده تا فیلمبرداری تازه ترین اثرش را قبل از موعد مقرر به پایان برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که "شلیک به سر" نام دارد، بر اساس تصمیم تازه شرکت سازنده ان یعنی کمپانی "برادران وارنر" در سیزدهم آوریل سال جاری اکران می شود و این به معنای نیاز به تلاش بیشتر استالونه برای پایان اثرش خواهد بود.


این در حالی است که "به دردنخورها" آخرین فیلم این بازیگر ایتالیایی الاصل هالیوود یک شکست کامل تجاری بود و استالونه قصد دارد تا این بار در این اثر، آن شکست را جبران کند.


در این فیلم بازیگرانی چون "جیسون موموآ" و "کریستین اسلیتر" به ایفای نقش پرداخته اند و البته مثل همیشه استالونه نیز در نقش اصلی بازی می کند.
 

کد مطلب 1551100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها