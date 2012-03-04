نتایج آزمون توانمندسازی و مشاوره دینی در خراسان رضوی اعلام شد

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسامی پذیرفته شدگان در سایت تبلیغات اسلامی اعلام شده که پس از مصاحبه و گزینش تعداد 50 نفر از پذیرفته شدگان در دوره مهارت آموزی که دوره تکمیلی است، شرکت می کنند.

وی بیان کرد: در طرح توانمندسازی و جذب مشاوران دینی 150 نفر از دانش آموختگان حوزه علمیه و رشته روانشناسی برای ارتقاء دانش خود پیرامون سرفصل ها و متون مشاوره دینی خانواده در این کلاس ها حضور پیدا کرده اند.

وی تصریح کرد: دوره مهارت آموزی در واقع دوره تکمیلی و آشنایی و مهارت یافتن با روش ها و محتوای مشاوره دینی است و به زودی این دوره طراحی و برگزار می شود.