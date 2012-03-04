تشکیل کمیته ملی جامعه اطلاعاتی در وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شهریار شاه حسینی- عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت امروز یکشنبه در همایش آماده سازی ملی برای اجلاس سران جامعه اطلاعاتی با اشاره به تشکیل این کمیته تاکید کرد: هدف اصلی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی که در سالهای 2003 در ژنو و 2005 در تونس برگزار شد همواره توسعه فناوری اطلاعات کشورها بوده است.

وی با بیان اینکه ارتباط رسانی به روستاها، متصل کردن مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و مراکز علمی در تمامی سطوح، تضمین دسترسی تمام مردم به اطلاعات، دانش و رسانه به عنوان بخشی از اهداف اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دس لا 2015 این اجلاس جهانی در کشور هندوستان برگزار خواهد شد، طی این دوره 10 ساله اجلاس هایی به صورت میاندوره ای برای پیگیری راه اندازی این اجلاس برپا می شود. در این راستا کشور ما نیز بسیاری از اهداف این اجلاس را تحت پیگیری دارد.

شاه حسینی طرح آی سی تی روستایی را از جمله این اهداف برشمرد که نیاز است در این اجلاس جهانی با تصویرسازی درست و گزارشات کامل از آنچه که در کشور روی داده است به دیگر کشورهای جهان ارائه شود.

به گزارش مهر، در این همایش همچنین علی حکیم جوادی - رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: برنامه پنجم توسعه در راستای برنامه های اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی بوده و از میان 10 هدف این برنامه، 9 هدف آن در این زمینه گنجانده شده است.

وی گفت: ایران در بحث تعاملات بین المللی در ارتباط با جامعه بین المللی همواره حضور فعالانه ای داشته است و در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همگام با سیاست های نظام حضور پررنگی در اجلاس جامعه اطلاعاتی خواهد داشت.

حکیم جوادی گفت: توسعه هدفمند و هوشمند کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال پیگیری است و در این راستا اهداف برنامه پنجم توسعه در این اجلاس مد نظر قرار می گیرد.

وی در ادامه همگرایی در ارکان مختلف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نقطه عطفی در مجامع بین المللی دانست و خاطر نشان کرد: برای حضور موثر در چنین مجامعی باید از یکپارچگی و هماهنگی های لازم بهره مند شویم.