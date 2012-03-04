نصرتی اگر دردش را تحمل کند برای بازی با الهلال مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد نصرتی که به دلیل درد از ناحیه قفسه سینه ابراز ناراحتی می کرد شب گذشته برای عکسبرداری عازم یکی از بیمارستانهای شهر دوحه شد.

وجیه الله چشمه سری، پزشک تیم پرسپولیس در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت وی اظهار داشت: محمد نصرتی در بازی تدارکاتی با تیم شهرداری تبریز از ناحیه قفسه سینه ضربه خورد که در اثر این ضربه دچار درد مزمنی شده بود، بنابراین با توجه به ابراز ناراحتی و درد او، شب شنبه وی را برای گرفتن عکس از قفسه سینه اش به یک از بیمارستانهای شهر دوحه فرستادیم که در عکس ها هیچگونه شکستگی مشاهد نشد.

وی افزود: در حال حاضر نصرتی با درد ناشی از کوفتگی روبرو است که برای کاهش این درد تا پیش از بازی با تیم الهلال اقدامات لازم را انجام خواهیم داد، البته شاید کاملا درد وی بر طرف نشود اما اگر نصرتی بتواند دردش را تحمل کند برای بازی مقابل تیم الهلال مشکلی نخواهد داشت.