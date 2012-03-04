415 مقاله به همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ضیائی صبح یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به استقبال چشمگیر دانشگاهیان از این همایش ملی، اظهار داشت: بالغ بر 415 مقاله علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف سلامت به این همایش ارسال شده است.

وی تعداد مقالات تایید شده از این تعداد را 150 مقاله عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 32 مقاله به صورت سخنرانی و 118 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

ضیائی اضافه کرد: تعداد مقالات در حوزه پژوهش در سلامت خانواده و محیط 165 مورد، بیمارییهای غیرواگیر 89 مقاله، بیماری های عفونی و گرمسیری 42 مقاله، تحقیقات بنیادی در سلامت 24 مقاله، عدالت، مدیریت و اقتصاد سلامت 19 مقاله، گیاهان دارویی و طب مکمل 16، مراقبت های بالینی پرستاری و مامایی و آموزش علوم پزشکی در سلامت 26 مقاله بوده است.

وی با اشاره به وجود 800 نوع گیاه دارویی در استان بر اهمیت درمان با دارویی تاکید کرد و گفت: در این راستا از 16 مقاله رسیده در حوزه طب مکمل و داروهایی گیاهی هشت مقاله تایید شده که پنج مقاله به صورت سخنرانی و سه مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

ضیائی با اشاره به اینکه مقالات رسیده به دبیرخانه همایش از نظر محتوای علمی بسیار بالا بوده است، افزود: 60 درصد مقالات مربوط به خراسان جنوبی و 40 درصد از خارج استان دریافت شده است.

وی علت کم بودن مقالات خارج از استان را عدم وجود امکانات و تجهیزات مناسب و کمبود زیرساخت های گردشگری در استان برشمرد و بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده این همایش زمینه های معرفی توانمندی و ظرفیت های استان را فراهم کرده و موجب معرفی استان در سطح کشور خواهد شد.

ضیائی به برنامه های جانبی همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری سه کارگاه آموزشی تخصصی طی سه روز برگزاری همایش از مهمترین برنامه های جانبی این همایش است.

دبیرعلمی همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در پایان یادآور شد: این کارگاه ها شامل رفع مشکلات بیماران منزوی و پنهان کننده بیماری هایی از جمله ایدز، شناسایی علل بیماری های ویروسی از قبیل بیماری های خونی در استان و طب مکمل و داروهای گیاهی است.