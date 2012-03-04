۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

گرگی‌پور:

تعامل مسئولان خارک سبب تحول چهره این جزیره شده است

خارگ - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر خارگ گفت: تعامل مسئولان خارک سبب تحول چهره این جزیره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح گرگی‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعامل دوطرفه و مناسبی بین شورای شهر و شهرداری خارک وجود دارد و در سالهای اخیر کارهای بسیار خوبی در شهر خارک انجام شده است و چهره جزیره خارک تغییر بسیار زیادی کرده است.

وی ضمن تقدیر از مسئولان و مدیران نفتی جزیره خارک ادامه داد: مدیران نفتی خدمات مناسبی به اهالی جزیره خارک ارائه داده‌اند و مردم نیز به خوبی از این خدمات بهره‌مند هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر خارک با اشاره به تلاش شورا و شهرداری این جزیره در راستای توسعه خدمات به مردم خارگ اظهار داشت: با تعامل سازنده‌ای که با مدیران نفتی داریم موفق شده‌ایم خدمات بیشتر و مناسب‌تری به مردم خارگ به‌ویژه بومی‌های این جزیره بدهیم.

وی تعامل شهرداری و مدیریت پایانه‌های نفتی خارگ را رضایت‌بخش توصیف کرد و افزود: با توجه به وجود فرودگاه در جزیره خارگ حدود 15 درصد ظرفیت پروازی مجموعه نفت به ساکنان بومی خارگ اختصاص دارد.

گرگی‌پور ادامه داد: با وجو آنکه این میزان ظرفیت پروازی پاسخگوی نیاز مردم بومی خارگ نیست ولی مردم رضایت نسبی خود را از این میزان هم اعلام کرده‌اند و امیدواریم در اینده بتوانیم خدمات مطلوب تری به مردم ارائه دهیم.

وی با اشاره به همکاری نهادهای نظامی در راستای زیباسازی جزیره خارک اظهار داشت: با همکاری و تعامل ایجاد شده موفق شدیم خدمات بیشتری به مردم بدهیم و این موضوع توانسته چهره خارگ را تغییر دهد.

رئیس شورای شهر خارگ اضافه کرد: مردم تلاشگر و ولایتمدار خارگ حق داشتن خدمات بیشتری هم دارند که با وجود تعامل بین مجموعه نفت و مدیریت شهری خارگ این امر میسر خواهد شد.

شماری از خبرنگاران رسانه‌های استان بوشهر امروز از تاسیسات نفتی در جزیره خارک بازدید کردند. همچنین قرار است خبرنگاران به همراه شهردار و رئیس شورای شهر خارگ از پروژه‌های عمرانی اجرا شده توسط شهرداری در سطح جزیره خارگ نیز دیدن کنند.

