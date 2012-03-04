فرصت خدمت از راه رسید/البرز در انتظار فصل همدلی

به گزارش مهر، هیچ زبان و قلمی توان قدرشناسی از این حماسه ماندگار را ندارد، شایسته است دست شکر به آستان پروردگار مهربان بلند کردن و از این همه بصیرت و شور و شعور مردم به شعف آمدن.

در حالی که آمار مشارکت درانتخابات پیشین مجلس کرج بر روی 30 درصد متوقف مانده بود این بار در دوازدهمین روز از دوازدهمین ماه سال رکورد کم نظیری از مشارکت مردمی در اولین تجربه انتخاباتی البرز به ثبت رسید تا روزنه امیدی باشد به سوی فرازها و فرداهای روشن و با شکوه برای البرز بوم.

این حماسه در حالی رقم خورد که در این دوره نسبت به گذشته با تخلفات کمتری در حوزه تبلیغات انتخاباتی و رسانه ای مواجه بودیم و اگر از برخی اقدامات فراقانونی تعداد اندکی از نامزدها بگذریم می توان گفت انتخاباتی سالم در این استان برگزار شد.

از سویی عدم حضور جبهه اصلاحات و نواختن در شیپور تحریم توسط برخی از بخشهای افراطی این جریان و نیز عدم تایید صلاحیت یکی از نمایندگان فعلی کرج، مانعی برای شکل گیری یک انتخابات رقابتی نشد و در مجموع با دستان پرتوان مردم یک انتخابات سالم و رقابتی و با مشارکت حداکثری در این منطقه همانند سایر نقاط کشور رقم خورد.

در این عرصه نکاتی نیز وجود داشت که درجای خود قابل تقدیر است؛ ارسال پیام تشکر و تبریک از سوی یکی از رقبای انتخاباتی که با هوشمندی مانع از حاشیه سازی ولو اندک و تلخ شدن این انتخابات شیرین در کام مردم شد و نیز تمکین کردن نسبت به قانون و دعوت به حضور مردم توسط یکی از نمایندگان فعلی کرج که در این رقابت حضور نداشت و همچنین در اختیار قراردادن ستادها و توان تبلیغاتی اش به نامزدی دیگر برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات، از جمله این موارد بود.

به هرحال این دوستان نیز می توانند در سنگرهای دیگری، یاری رسان مردم و انقلاب باشند و توان خود را مصروف رشد و تعالی جامعه کنند.بی شک خدمت و سازندگی تنها متوقف بر نمایندگی مجلس نیست و کارهایی زیادی برای ادای دین به میهن اسلامی وجود دارد.

اینک نوبت مسئولان و نمایندگان منتخب مردم است که پاسخ گوی شایسته ای به ولی نعمتان خود باشند بویژه شایسته است دو نماینده جدید با تجربه و تدبیر و سعه صدری که اندوخته اند فصل نوینی از همدلی، همفکری و همکاری برای پیشبرد اهداف مشترک ملی و منطقه ای را آغاز کنند و با درس گرفتن از برخی تجارب قبل، از کشمکش هایی که دودش تنها به چشم مردم می رود از همین ابتدای راه به شدت پرهیز کنند.آنها باید اثبات کنند که اگر هدف مشترکی بر مبنای منافع مردم و برای رضایت پروردگار کریم، در میان باشد، می توان از اختلاف نظرها چشم پوشی کرد و بر سر مشترکات فراوان هم داستان و همراه شد.

آری می شود، اگر قدری از خود بگذریم، می شود اگر نگاه آن پیرمرد عصا به دست و آن مادر کودک به آغوش، و آن جوان پر امید را همواره در خاطرمان ثبت کنیم و خود را مدیون تمام آنهایی بدانیم که آمدند با تمام سختی ها و مشکلات ریز و درشتی که در زندگی داشتند، آمدند به امید فردای بهتر، آمدند به امید وعده هایی که دادیم، آمدند تا بگویند اگر نقدی هم داریم درون خانواده نظام مطرح می کنیم و نمی خواهیم دشمن شاد بشویم.

باور کنیم که خدمت به بندگان خدا توفیق و فرصت گرانبهایی است که هم می تواند آدمی را تا آسمان سعادت و عزت بالا بکشاند و هم می تواند تا حضیض شقاوت و ذلت پایین براند، بی شک تبریک حقیقی برای نامزدهای منتخب، مخصوص آن زمانی است که بار این امانت سترگ را به زیبایی به سرمنزل مقصود رسانده و مشمول دعای خیر مردم ونگاه کریمانه حضرت دوست شوند.

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مهدی عسگری