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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

شکایت یک فیلمساز از مرد عنکبوتی

شکایت یک فیلمساز از مرد عنکبوتی

"جولی تیمور، فیلمسازی که بیشتر در اقتباس از آثار شکسپیر شهرت دارد، روز گذشته گفت: سازندگان فیلم مرد عنکبوتی شخصیت وی را ترور کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، تیمور معتقد است که سازندگان این فلیم همچنان از بخشی از فیلمنامه وی در ساخت این اثر بهره مند می شود و به همین دلیل در ماه نوامبر سال گذشته از آنها شکایت کرد.
 

وکیل تیمور گفت: این اقدام سازندگان مرد عنکبوتی مبنی بر اصرار بر استفاده از ایده های تیمور در ساخت دبناله  مجموعه "مرد عنکبوتی" اقدامی غیر اخلاقی بر علیه تیمور است که به عنوان یکی از خلاق ترین کارگردانان برادوی شناخته می شود.
 

این در حالی است که وکلای سازندگان مرد عنکبوتی درباره این سخنان تیمور سکوت کرده اند و تنها به یک نشریه گفته اند که این سخنان دلسرد کننده اند.

کد مطلب 1551107

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