برپایی تورهای نوروزی ری گردی/ آموزش تفکیک زباله به کودکان شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله غفوری اظهار داشت: تورهای یک روزه ری گردی با محوریت مرکز ری شناسی این منطقه از دوم فروردین به مدت 10 روز به صورت رایگان برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه فراخوان ثبت نام از شهروندان علاقه مند برای تمامی مناطق 22 گانه شهر تهران است، افزود: بازدید از آتشکده ری، کوه بی بی شهربانو، چشمه علی، باروی ری از موارد پیش بینی شده تور ری گردی است که مبدأ حرکت، مرکز ری شناسی و در نهایت با زیارت حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برنامه خاتمه می یابد.

این مسئول توزیع بسته های فرهنگی و همراهی راهنمای تور با تجربه را از نقاط قوت این برنامه برشمرد و گفت: روزانه سه دستگاه اتوبوس با 100 نفر بازدید کننده برای برنامه ری گردی شهروندان در نظر گرفته شده است که شهروندان علاقه مند می توانند با شماره 55972118 تماس بگیرند و مراحل ثبت نام را انجام دهند.

کودکان جنوب تهران چگونگی تفکیک زباله را آموختند

کارگاه آموزش شهروندی اصول بازیافت مواد و جداسازی پسمانها به منظور نهادینه شدن مفاهیم بازیافت ویژه کودکان منطقه 20 برگزار شد.

در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و ترویج فرهنگ بازیافت واحد بازیافت و محیط زیست اداره خدمات شهری ناحیه شش با همکاری اداره بازیافت منطقه کارگاههای آموزشی "بازیافت مواد و مدیریت پسماند" را با حضور 40 از کودکان سطح منطقه در سرای محله فیروزآباد برگزار کرد.

در این کارگاهها در خصوص فرایند تفکیک پسماندها و بازگشت مجدد مواد به چرخه تولید، کاهش پسماند برای حفظ محیط زیست و اهمیت تفکیک زباله ها در حفظ محیط زیست، ظروف یکبار مصرف، مواد شوینده و پاک کننده، مواد شیمیایی و اهمیت استفاده از کیسه های ویژه جداسازی پسماندها توضیحاتی بیان شد و همچنین کیسه های نایلونی ویژه جمع آوری پسماندها، بروشور اطلاع رسانی بین شرکت کنندگان توزیع شد.

نظافت شهر بیشترین درخواست ثبت شده در سامانه 1818 شهرری

مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 20 از ثبت 41 پیام شهروندی در این سامانه در هفته اول اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: بیشترین درخواست شهروندان جنوب تهران نظافت شهر است.

حمیدرضا قلیچ خانی افزود: طی این مدت در مجموع 34 پیام در قالب انتقاد، شش پیام در قالب تقدیر و تشکر و یک پیام در قالب شکایت از سوی شهروندان منطقه در این سامانه ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پیامهای ثبت شده در این سامانه به ترتیب با فراوانی 23.5 و 17.6 درصد مربوط به ناحیه چهار و شش است، عنوان کرد: بیشترین موضوع این پیامها هر یک با فراوانی 23.8 درصد در خصوص فضای سبز و واحد 137 حوزه امور شهری است.

این مسئول با اشاره به اینکه از تعداد پیامهای ثبت شده در این سامانه بیشترین پیامها مربوط به نظافت شهر با فراوانی 7.3 درصد است افزود: در این مدت کل پیامهای ثبت شده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

تیم فوتسال تاکسیرانی منطقه 20 نایب قهرمان شد

تیم فوتسال تاکسیرانی شهرداری منطقه 20 در مسابقات فوتسال جشنواره دهه مبارک فجر نایب قهرمان شهر تهران شد.

این سلسله مسابقات به منظور ارتقای روحیه سلامت و شادابی خانواده بزرگ تاکسیرانان بررگزار شده است و اختتامیه مسابقات فوتسال این جشنواره به میزبانی منطقه 10 در ورزشگاه جانبازان برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور 24 تیم از مناطق و شرکتهای تحت پوشش سازمان تاکسیرانی به داوری علیرضا فغانی برگزار شد که مسابقه فینال بین تیم فوتسال تاکسیرانی منطقه 19 و 20 برگزار شد و در پایان تیم منطقه 19 با کسب امتیاز دو بر صفر به مقام اولی دست یافت و تیم منطقه 20 نایب قهرمان شد.