به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه مطالعات رسانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دومین همایش رسانه با حضور کارشناسان این عرصه صبح امروز 14 اسفندماه در این پژوهشگاه آغاز شد.

در ابتدای این همایش دکتر غلام رضا آذری در مورد بررسی مکاتب و اندیشه های ارتباطی به ارائه سخن پرداخت و طی سخنانی گفت: این موضوع کتاب مستقلی از بنده است که به زودی منتشر می شود. "مروری بر مکاتب و اندیشه های ارتباطی" اثری است که جای آن در فضای دانشگاهی خالی است. درس تاریخ ارتباطات عرضه می شود و بنابراین کاستی هایی در این عرصه وجود دارد.

وی افزود: موضوع مکاتب و اندیشه های ارتباط خیلی وسیع است. بنده چندی است که کتاب مطالعات انتقادی را ترجمه کردم که این اثر هم به زودی منتشر می شود. نویسنده این اثر با یکنواختی پیام مخالفت می کند. یک اندیشمند حوزه ارتباطات بنام "دانکن" معتقد است علم ارتباطات و ریشه های تاریخی پژوهش های آن مرهون مکتب شیکاگو و اعضای آن است.

این محقق و مدرس دانشگاه در ادامه سخنانش اظهار داشت: مکتب شیکاگو و نظرات و آرای این مکتب آن چنان باید و شاید در کشور ما شناخته شده است. این نظریه بر عرصه های مختلف اثری داشته است. مکتب یعنی حضور نخبگان در یک مکان جغرافیایی. از دیگر ویِژگی های مکتب این است که برنامه ریزی مدون برای پیشبرد کارهایشان داشته باشند. همچنین باید یک یا چند نحله روشی وجود داشته باشد. ابداع روش های نظام مند و جهت دار و ارائه روش های پژوهش علمی و عملی از دیگر ویژگی هایی است که یک مکتب باید داشته باشد.

وی در ادامه سخنانش با بیان کردن این که 12 مکتب در حوزه فلسفه رسانه و ارتباطات وجود دارد، تصریح کرد: مکاتب شیکاگو، فرانکفورت، بیرمنگام، ژنو، آیووا، گشتالت، وین، تورنتو، کلمبیا و ... از جمله این مکاتب هستند. مثلا مکتب گشتالت معتقد است که رسانه ها باید کنترل شوند.

آذری با بیان اینکه کتابی با عنوان روند تکوین مکاتب و اندیشه ها در تاریخ ارتباطات جمعی در حال تألیف دارم که به این موضوع از سال های 1930 تا 2008 می پردازد، اظهار کرد: برای فهم درست از مطالب این عرصه اول این کتاب مطالعه شود و بعد به بررسی مکاتب و اندیشه های ارتباطی پرداخت.

وی با بیان اینکه چندی است که گروه مطالعات رسانه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی راه اندازی شده است گفت: کارهای زیادی در این مدت انجام شده و دو همایش هم در این مدت برگزار شده است.