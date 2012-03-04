کشف بیش از 45 میلیون انواع مواد محترقه/ دستگیری 117 قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، ،سرهنگ فتح الله زمانیان اظهار داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارزپلیس آگاهی برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی به شهروندان در استفاده از مواد محترقه در چهار شنبه آخر سال طرح های مختلفی را درجهت مبارزه با قاچاق مواد محترقه در کشور به اجرا در می آورد.

وی از اجرای طرح سراسری مبارزه با مواد محترقه در اوایل اسفند ماه امسال خبر داد و افزود: این طرح نیز در جهت جلوگیری از ورود مواد محترقه خطرناک به کشور به اجرا درآمد.

زمانیان از کشف 45 میلیون 141 هزار و 535 عدد مواد محترقه با اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در این خصوص 117 نفر به اتهام قاچاق مواد محترقه دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند همچنین از متهمان فوق 98 دستگاه خودرو حامل مواد محترقه خطرناک، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از کشف 4 هزار و 75 کیلو مواد اولیه جهت ساخت مواد محترقه دست ساز در اجرای این طرح خبر داد و افزود: مواد محترقه کشف شده بیشتر ساخت کشور چین هستند.

زمانیان یادآورشد: علاوه بر کشفیات مواد محترقه، انواع البسه، انواع تجهیزات ماهواره ای ، دارو و لوازم آرایشی قاچاق کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا‏، افزود: این طرح سراسری در استان های مرزی و عقبه استان های مرزی که شامل 23 استان بود به اجرا درآمد.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا، با اشاره به اینکه مواد محترقه ای که به صورت قاچاق وارد و توزیع می شود، استاندارد نبوده و خطرات جانی در پی دارد، یادآور شد: مبارزه نیروی انتظامی با مواد محترقه در دو جهت است یکی آنکه مواد محترقه جزء کالاهای ممنوعه است و از طرف دیگر استفاده از مواد منجر به فوت و جرح هموطنان می شود.

وی با تاکید براینکه پلیس مخالف ابراز شادی به خصوص برای جوانان در چهارشنبه آخر سال نیست به والدین هشدار داد تا مراقب فرزندانشان باشند به خصوص در ایام پایانی سال آنان را کنترل کنند تا این شادمانی به یک عمر پشیمانی تبدیل نشود.