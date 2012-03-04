جمال شیرمحمدی تهیه کننده "جوجه‌های پاییزی" درباره داستان این سریال به خبرنگار مهر گفت: ماجرا به سه جوان به نام‌های سینا، مهرداد و بهادر مربوط می‌شود که هرکدام برای گذران زندگی و تامین آینده بهتر با شرایط دشواری روبرو شده‌اند.

وی افزود: تلاش سینا که پس از سال ها کار و کوشش دستگاه هیبریدی و گیربکس اتوماتیک ساخته و در صدد ارائه آن به یکی از گروه‌های خودرو ساز داخلی است، نا امیدی مهرداد از داشتن آینده‌ای روشن در داخل کشور و سرگشتگی بهادر که هنوز نتوانسته استعداد و توانایی های خود را بشناسد، داستان این سریال 50 قسمتی را رقم زده است.

این تهیه‌کننده درباره محل تصویربرداری سریال اظهار کرد: بخشی از "جوجه‌های پاییزی" که سعی در ترویج کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای دارد، در استانبول فیلمبرداری خواهد شد، همچنین شیراز و احتمالا یزد نیز دیگر شهرهایی هستند که کار در آنها تعقیب می‌شود.

شیرمحمدی ادامه داد: نگارش "جوجه های پاییزی"، به کارگردانی سعید اسدی را سینا سعید وزیر بر عهده دارد و قرار است حدود 80 بازیگر در آن نقش آفرینی کنند که هفت نفر از آنها جزو بازیگران سرشناس تلویزیون هستند.

عوامل این سریال که محصول مشترکی از گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک و وزارت کار هستند، عبارتند از تصویربردار: ابراهیم غفوری، صدابردار: کریم کاشانی، صداگذار: آرش اسحاقی، تدوین: حسین غضنفری، مدیر تولید: ناصرنصیری.