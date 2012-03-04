450 کیلومتر راه بین شهری در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مطالعات و بررسی های فنی راه و ترابری خراسان رضوی از اخذ تاییدیه توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل برای 3 پروژه بهسازی محور به طول 117 کیلومتر طی سال جاری خبر داد.

یحیی صادقی تصریح کرد: این تاییدیه ها برای سه پروژه تقی آباد - عبدالله گیو به طول 55 کیلومتر، جغتای - انداده به طول 20 کیلومتر و تربت جام - باخرز به طول 42 کیلومتر دریافت شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت های اداره مطالعات و بررسی های فنی راه و ترابری استان با رویکرد کنترل و نظارت بر پروژه های مطالعاتی و ارزیابی عملکرد مهندسان مشاور در حال انجام است، همچنین از کنترل مطالعاتی 16 پروژه بهسازی محورهای استان به طول 221 کیلومتر خبر داد.

صادقی گفت: در همین راستا، 4 پروژه مطالعات احداث محور به طول 89 کیلومتر طی سال جاری کنترل شده است.

کولاک، تردد در محور امام قلی قوچانرا کند کرده است

بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی با توجه وقوع کولاک در محور امام قلی شهرستان قوچان، تردد در این مسیر به کندی صورت می گیرد.

مرکز مدیریت راه های استان اعلام کرد: با توجه به بارش برف و وقوع کولاک در محور امام قلی شهرستان قوچان، لازم است خودروهای عبوری با رعایت همه قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه در مسیر خود تردد کنند.

شایان ذکر است، وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.

مرکز اطلاعات راه های خراسان رضوی از همه رانندگانى که قصد عبور از محورهای مختلف استان را دارند، درخواست کرد: قبل از حرکت از طریق شماره ارتباطی 141 از آخرین وضعیت مسیر تردد خود اطلاع پیدا کنند.

بهره‌برداری از 450 کیلومتر راه بین شهری جدید در خراسان رضوی

معاون راهسازی راه و ترابری خراسان‌رضوی، از بهره‌ برداری 450 کیلومتر راه بین شهری تکمیل ‌شده وزارت راه و شهرسازی در استان در راستای استقبال از نوروز 91 خبر داد.

محمدرضا اکبری گفت: این میزان راه مربوط به 24 پروژه با هزینه‌ای بالغ بر 246 میلیارد تومان است.

وی تکمیل قطعات دو و سه بزرگراه شریانی و ترانزیتی باغچه - تربت‌حیدریه و کنارگذر تربت‌حیدریه در مجموع به‌طول 90 کیلومتر را، از جمله این راه‌ها برشمرد و گفت: هدف از اجرای این پروژه ها، افزایش ظرفیت و ارتقای سطح سرویس‌دهی محور، افزایش ایمنی و کاهش بروز خطر تصادف و سهولت ارتباط بین استان‌های جنوبی کشور با مشهد است.

معاون راهسازی راه و ترابری خراسان‌رضوی، با اشاره به بهره ‌برداری از بزرگراه تربت‌حیدریه - گناباد در این ایام، افزود: 51 کیلومتر از این بزرگراه 101 کیلومتری، آماده بهره‌ برداری است.

اکبری در ادامه، به تکمیل پروژه احداث بزرگراه مشهد - شاندیز اشاره‌ کرد و گفت: دستگاه‌ها و روش‌های نوین راهسازی در ساخت این محور 11,5 کیلومتری، مورداستفاده قرارگرفته‌است.