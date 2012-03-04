تقدیر لاریجانی از حماسه آفرینی مردم در انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



بار دیگر چشمان جهانیان نظاره گر عظمت و غرور ملت قهرمان ایران شد. گام های راسخ مردان و زنان، پیران و جوانان با هر رنگ، لهجه و زبان، ایستاده در صف های طولانی شعب اخذ رای ، پاسخ عملی این ملت سرافراز به بدخواهان و دشمنان کوردل نظام بود.



آنچه در روز جمعه دوازدهم اسفندماه روی داد، برگ زرین دیگری از سند افتخارات مردم غیور ایران بود که با درک شرایط و اهمیت نقش خویش در پیشرفت و آبادانی کشور به پای صندوق های رای آمدند.



دشمنان از مدتها قبل با ایجاد جنگ روانی و شایعه پراکنی های گسترده تلاش کردند تا در اراده محکم و سترگ این ملت بزرگ خلل وارد آورند و آنان را ازخلق این حماسه بزرگ ، مایوس و یا منصرف سازند، اما نقشه هایشان همچون گذشته با مشت آهنین مردم این سرزمین، نقش بر آب گردید و برگ دیگری از ذلت و خفت را به دفترچه آرزوها و امیال برباد رفته شان افزود.

همچنین شایسته است که از بیانات، رهنمود ها و روشنگریهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ترسیم مسیر نظام و هدایت ملت برای خلق این حماسه عظیم تجلیل کنم که بی شک جایگاه بی بدیل ایشان نقش ممتاز و تعیین کننده ای در حضور مردم در صحنه های انقلاب و نظام داشته است.

سلام و درود خداوند براین ملت بزرگ، رحمت الهی بر این مردم قهرمان و شور آفرین، خجسته باد این پیروزی درخشان، توفیق خداوند نثار تمام مردان و زنان این کشور که با هیچ زبانی نمی توان از عظمت و شکوه شان تجلیل کرد و تنها می بایست در برابر این لطف بیکران، سر تعظیم فرود آورد.

ملت سرافراز ایران با حضور چشمگیر و گسترده خود در انتخابات مجلس نهم بار دیگر به صیانت از مرزهای اعتقادی و آرمانی خویش برخاست و صلابت و استحکام نظام اسلامی را گواهی داد. این حماسه تاریخی و این مجاهدت ملی امانتی بزرگ و مسئولیت آور را به منتخبان ملت می سپارد که امید است آن را با توکل به خداوند متعال و اهتمام مجدانه و پیگیر در ایفای وظایف نمایندگی پاس دارند.

اینجانب ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای کلیه منتخبان ملت در مجلس نهم، امید دارم که نمایندگان عزیز، حداکثر توان خود را برای اعتلای اسلام، خدمت به ملت بزرگوار ایران و گره گشایی از مشکلات مردم به کار گیرند ، همچنین برای همه کسانی که به عنوان نامزدهای انتخاباتی در این صحنه حضور یافتند، اما رای لازم را برای ورود به مجلس کسب نکردند ، آرزوی توفیق، سربلندی و خدمت در دیگر سنگرها را دارم.

به همه برادران و خواهران یادآور می شوم که دوران رقابت های انتخاباتی پایان یافته است ، باید رقابتها را کنار گذاشت، دست دوستی و برادری به یکدیگر داد و کمر به همت مضاعف برای خدمت به ملت شریف بست.

همچنین لازم می دانم از شورای نگهبان ، وزارت کشور ، نیروهای امنیتی و انتظامی ، رسانه های گروهی و بویژه صداوسیما و همه دست اندرکاران انتخابات تقدیر و تشکر کرده و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال مسالت نمایم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی