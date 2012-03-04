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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

طی پیامی صورت گرفت ؛

تقدیر لاریجانی از حماسه آفرینی مردم در انتخابات مجلس

تقدیر لاریجانی از حماسه آفرینی مردم در انتخابات مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی از حماسه آفرینی مردم در انتخابات مجلس نهم تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
    
بار دیگر چشمان جهانیان نظاره گر عظمت و غرور ملت قهرمان ایران شد. گام های راسخ مردان و زنان، پیران و جوانان با هر رنگ، لهجه و زبان، ایستاده در صف های طولانی شعب اخذ رای ، پاسخ عملی این ملت سرافراز به بدخواهان و دشمنان کوردل نظام بود.

آنچه در روز جمعه دوازدهم اسفندماه روی داد، برگ زرین دیگری از سند افتخارات مردم غیور ایران بود که با درک شرایط و اهمیت نقش خویش در پیشرفت و آبادانی کشور به پای صندوق های رای آمدند.

دشمنان از مدتها قبل با ایجاد جنگ روانی و شایعه پراکنی های گسترده تلاش کردند تا در اراده محکم و سترگ این ملت بزرگ خلل وارد آورند و آنان را ازخلق این حماسه بزرگ ، مایوس و یا منصرف سازند، اما نقشه هایشان همچون گذشته با مشت آهنین مردم این سرزمین، نقش بر آب گردید و برگ دیگری از ذلت و خفت را به دفترچه آرزوها و امیال برباد رفته شان افزود.
 
همچنین شایسته است که از بیانات، رهنمود ها و روشنگریهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ترسیم مسیر نظام و هدایت ملت برای خلق این حماسه عظیم تجلیل کنم که بی شک جایگاه بی بدیل ایشان نقش ممتاز و تعیین کننده ای در حضور مردم در صحنه های انقلاب و نظام داشته است.
 
سلام و درود خداوند براین ملت بزرگ، رحمت الهی بر این مردم قهرمان و شور آفرین، خجسته باد این پیروزی درخشان، توفیق خداوند نثار تمام مردان و زنان این کشور که با هیچ زبانی نمی توان از عظمت و شکوه شان تجلیل کرد و تنها  می بایست در برابر این لطف بیکران، سر تعظیم فرود آورد.
 
ملت سرافراز ایران با حضور چشمگیر و گسترده خود در انتخابات مجلس نهم بار دیگر به صیانت از مرزهای اعتقادی و آرمانی خویش برخاست و صلابت و استحکام نظام اسلامی را گواهی داد. این حماسه تاریخی و این مجاهدت ملی امانتی بزرگ و مسئولیت آور را به منتخبان ملت می سپارد که امید است آن را با توکل به خداوند متعال و اهتمام مجدانه و پیگیر در ایفای وظایف نمایندگی پاس دارند.
 
اینجانب ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای کلیه منتخبان ملت در مجلس نهم، امید دارم که نمایندگان عزیز، حداکثر توان خود را برای اعتلای اسلام، خدمت به ملت بزرگوار ایران و گره گشایی از مشکلات مردم به کار گیرند ، همچنین برای همه کسانی که به عنوان نامزدهای انتخاباتی در این صحنه حضور یافتند، اما رای لازم را برای ورود به مجلس کسب نکردند ، آرزوی توفیق، سربلندی و خدمت در دیگر سنگرها را دارم.
 
به همه برادران و خواهران یادآور می شوم که دوران رقابت های انتخاباتی پایان یافته است ، باید رقابتها را کنار گذاشت، دست دوستی و برادری به یکدیگر داد و کمر به همت مضاعف برای خدمت به ملت شریف بست.
 
همچنین لازم می دانم از شورای نگهبان ، وزارت کشور ، نیروهای امنیتی و انتظامی ، رسانه های گروهی و بویژه صداوسیما و همه دست اندرکاران انتخابات تقدیر و تشکر کرده و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال مسالت نمایم.
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
کد مطلب 1551117

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