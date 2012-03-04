استفاده از آزبست در مصالح ساختمانی ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی در همایش ملی بهداشت حرفه‌ای ایمنی در کارگاههای ساختمانی اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین میزان آزبست در هوا مربوط به تخریب ساختمانهای فرسوده و حمل غیراصولی پسماندهای ساختمانی است.

وی با اشاره به اینکه آزبست سرطان‌زا است افزود: آزبست در ورقه‌های سقفی در نقاط شمالی کشور استفاده می‌شود.

ندافی تصریح کرد: هم‌اکنون بحث استفاده از آزبست در بخش صنعت به خصوص اتومبیل‌ها متوقف شده اما در برخی از قطعات وارداتی اتومبیل که به صورت قاچاق وارد می‌شود هنوز مشکل آزبست وجود دارد که باید با همکاری وزارت بازرگانی محدود شود.

رئیس سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: نگاه به مسائل سلامت و رفاه ملی باید بیشتر شود چرا که با تداوم توسعه جامعه بشری و گسترش صنعت به نیروهای کار به عنوان سرمایه انسانی نگاه می‌شود.

ندافی ادامه داد: شتاب توسعه در کشور ایجاب می‌کند که ساختمانها و پروژه‌های عظیم را با زمان نسبتاً کوتاه به پایان بریم و نیاز است که نیروی زیادی در این رشته فعالیت کنند و توجه به سلامت شغلی در آنها یک نیاز به حساب می‌آید.