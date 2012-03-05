جزئیات بسته پیشنهادی مزد91کارگران/ 575 هزار تومان؛ خط فقر شدید

به گزارش خبرنگار مهر،در ماههای گذشته و پس از برگزاری چند نشست در کمیته فنی مزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری کشور بررسی ها و کارشناسی های مختلفی را در زمینه بررسی وضعیت سبد معیشتی خانوار و کیفیت دستمزدها انجام داده اند.

با اتمام بررسی ها و اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان کارگری کشور در استانهای مختلف، نتیجه جدیدترین بررسی ها و تغییرات قیمتی از سبد معیشت خانوار جمع بندی و تحویل نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار برای دفاع در نشستهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار شده است.

وعده‌های دولت

به صورت کلی کارگران معتقدند که به دلیل ناتوانی بنگاه ها در پرداخت حقوق واقعی نیروی کار و همچنین شفاف نبودن سلایق مختلف در اتخاذ تصمیمات مزدی و همچنین وعده های دولت در حمایت از نیروی کار (مانند واگذاری کارت اعتباری) و بنگاه‌ها (پرداخت یارانه به تولیدکنندگان)، فاصله بین مزد دریافتی و مزد واقعی افزایش یافته است.

آنان فکر می کنند هرچه فاصله بین مزد واقعی و مصوبات شورای عالی کار بیشتر باشد، کارگران و مشمولان قانون کار با مسائل و سختی های بیشتری در تامین هزینه های خود مواجه هستند.

در سالهای گذشته نیز کارگران تلاشها و اقدامات وسیعی را برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزدهای خود انجام داده اند اما نتیجه ای که از مصوبات شورای عالی کار خارج شد، به هیچ وجه به هیچ یک از محاسبات آنها همخوانی نداشته است.

برگزاری نشست جمع بندی

در سالجاری تنها 27 هزار تومان به حقوق حداقل بگیران افزوده شد و شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 90 را 330300 تومان اعلام کرد، با این حال کارگران فکر می کنند هزینه ها و واقعیت های تامین زندگی آنها مبالغی به مراتب بیشتر از مصوبات شورای عالی کار است.

هرچند شاید درصد قابل توجهی از نیروی کار و شاغلان در بنگاه ها مبالغی بیش از حداقل 330300 تومانی را در پایان هر ماه دریافت کنند اما این موضوع نمی تواند شکاف واقعی بین مزد و هزینه های مشمولان قانون کار را پرکند.

مقامات کارگری کشور در روزهای گذشته توانسته اند نشستی را برای جمع بندی و دریافت همه نظرات کارگران از استانهای کشور داشته باشند و نتیجه مذاکرات خود را برای دفاع در شورای عالی کار در اختیار نمایندگان خود قرار دهند، پیشنهادی که در حال حاضر بیش از 2 برابر حداقل دستمزد سال جاری آنان است.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه مذاکرات و نشستهای کارگران پیرامون جدیدترین بررسی ها در سبد معیشت خانوار و نرخ تورم نهایی شده است، گفت: نتیجه گفتگوها و بررسی ها را در اختیار نمایندگان عضو شورای عالی کار قرار داده ایم.

795هزار و595 تومان؛ سبد جدید معیشت

رئیس کمیته بررسی مزد استان تهران اظهار داشت: کمیته های تعیین حداقل دستمزد و بررسی سبد معیشت خانوار در 3 ماهه پایانی سال فعالیتهای خود را برای موضوع دستمزد متمرکز می کنند. در روزهای گذشته این بررسی ها به اتمام رسیده است.

عیوضی خاطر نشان کرد: کمیته های مزد امسال کارگران کشور با درنظر گرفتن معیارهای بین المللی از جمله 2000 کالری انرژی روزانه برای بزرگسالان و 1800 کالری برای کودکان، تحقیقات میدانی خود را نهایی و ارائه کردند.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: نتیجه همه اقدامات این شد که ما توانستیم از میانگین جدیدترین تغییرات سبد معیشت خانوار در استانهای مختلف در سال جاری و نرخ تورم تا پایان بهمن ماه سال جاری، به ارقام و درصدهای جدیدی دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: با هدفمندی یارانه ها و همچنین در نظر نگرفتن کالاهای یارانه ای و نیمه یارانه ای مانند برق، آب، گاز و موارد اینچنینی و با درنظر گرفتن اقلام اصلی مانند هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و سایر موارد برای یک خانوار 4 نفره کارگری؛ جدیدترین سبد معیشت خانوار مبلغ 795 هزار و 595 تومان است.

تعیین خط فقر شدید

رئیس کمیته بررسی مزد استان تهران تصریح کرد: با بررسی خط فقر شدید یک خانوار 4 نفره در ماه به رقم 575 هزار و 400 تومان دست پیدا کردیم که در هر دو مورد با رقم 330300 تومانی مصوب شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال 90 کارگران و مشمولان قانون کار، تفاوت فاحشی دارد.

به گفته عیوضی، این بررسی ها در اختیار نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار برای طرح در نشستهای تعیین حداقل دستمزد قرار گرفته است که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزودی برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور در این باره که برخی از مسئولان کارگری از پیشنهادات 20 درصدی و ارسال آن به شورای عالی کار سخن می گویند، با رد اینگونه بررسی ها، گفت: اساسا بررسی ها منجر به تعیین یک درصد پیشنهادی برای کارگران نمی شود و ما نتیجه مذاکرات خودمان را به شرحی که گذشت در اختیار آنها قرار می دهیم.

نرخ تورم پایان بهمن؛ 26.8 درصد

وی در این زمینه که احتمال افزایش قابل توجه حداقل دستمزد سال آینده به نحوی که فاصله و شکاف واقعیت ها و مصوبه شورای عالی کار کم شود تا چه حد است،ادامه داد: ما بر اساس واقعیتها سبد معیشت خانوار و نرخ تورم را بررسی و اعلام کردیم، حال شورای عالی کار می تواند با جمیع شرایط در این زمینه تصمیم گیری کند.

رئیس کمیته بررسی مزد استان تهران تصریح کرد: نتیجه بررسی ها در مورد نرخ تورم پایان بهمن ماه در 35 قلم کالای اصلی سبد معیشت خانوار نیز به میانگین 26.8 درصد رسید که البته در این مورد با نرخ تورم 21 درصدی اعلامی بانک مرکزی تقریبا نزدیک است، اما مشخص نیست که چه نرخی را به شورای عالی کار اعلام خواهند کرد.

عیوضی تاکید کرد: برخی از بررسی های صورت گرفته در سبد هزینه های خانوار نشان می دهد که قیمت شیر از 700 تومان در فرودین ماه سال جاری به 1200 تومان رسیده است، همچنین قیمت گوشت نیز در ماه های گذشته 6000 تومان افزایش یافته است.