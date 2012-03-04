شهرداری برای ایجاد فضای سبز در ادارات مشهد آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح یکشنبه همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی در مراسم کاشت 3200 درخت در سایت علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: کاشت درخت در ادارات علاوه بر زیباسازی محیط اداری باعث ایجاد فضای شاداب و هوای پاک خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته مشهد با سه میلیون شاخه گل به استقبال بهار رفت، تصریح کرد: امسال این رقم به دو برابر یعنی شش میلیون شاخه گل افزایش خواهد یافت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نزدیک شدن به سال نو و ورود زائران و مشتاقان زیارت حضرت رضا(ع)، گفت: زیباسازی و نصب المان های جذاب در سطح شهر مشهد از موضوعات مهمی است که باید مدنظر مسئولان شهری قرار بگیرد.

استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از خدمات شهرداری در ایجاد فضاهای سبز عمومی و افقی و همچنین پارک های محلی در شهر گفت: باید سرانه فضای سبز در مشهد به استانداردهای جهانی برسد.

وی همچنین از احداث 20 هکتار فضای سبز در سایت علوم پزشکی مشهد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به موقعیت سایت دانشگاه و احداث چندین بیمارستان، وجود این فضاهای سبز باعث ایجاد هوایی مطلوب برای مراجعان خواهد شد.

محمد پژمان شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: از همه فرصت های موجود در سطح شهر برای ایجاد فضاهای سبز استفاده شده تا علاوه بر ایجاد اماکنی مناسب، نشاط و شادابی در افراد جامعه افزایش یابد.

وی افزود: علاوه بر احداث پارک های محلی، ناحیه و منطقه ای از ایجاد پارک های بزرگ غفلت نشده و هم اکنون احداث چندین پارک 100 هکتاری در دست احداث است.

گفتنی است، در این مراسم استاندار خراسان رضوی و برخی از مسئولان به صورت نمادین به کاشت درخت پرداختند.