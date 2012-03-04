استانداردهای خدمات پرستاری مراحل ثبت ملی را می گذراند

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین شمس اظهار کرد: از نقاط قوت و مهم جامعه پرستاری ایران وجود بیش از 150 هزار پرستار در سراسر کشور است که می توانند منسجم و یک پارچه به بسیاری از خواسته هایشان برسند.

وی وجود سازمان نظام پرستاری به عنوان سازمانی صنفی ویژه پرستاران را از دیگر نقاط قوت برشمرد و افزود: شاید سازمانهای صنفی مشابه ای در سایر کشورهای دنیا وجود داشته باشد اما هیچ یک پارلمانیزه نیست و به تصویب مجلس سنای آنان نرسیده است شاید سازمانی مربوط به وزارتخانه و... باشد اما در ایران سازمان نظام پرستاری در مجلس تعریف و تصویب شده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: از دیگر نقاط قوت جامعه پرستاری ایران نسبت به سایر کشورها ارتباط مناسب، خوب و قوی میان سازمان نظام پرستاری با مسئولان، سیاستگذاران اجرایی و قانونگذار است به نحوی که نمایندگان ICN را از این بابت به حیرت واداشته است این سازمان تاکنون توانسته است ارتباط خوبی با کل مسئولان نظام از مقام معظم رهبری تا رئیس جمهوری، رئیس مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان و... داشته باشد که در نوع خود کم نظیر و بی نظیر است.

شمس تصویب دو قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری را از دیگر نقاط قوت جامعه پرستاری برشمرد و افزود: در بسیاری از کشورها مسائل پرستاری در سطح وزارتخانه است اما در ایران این 2 قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که امید می رود نتایج خوب آن عاید مردم و پرستاران شود.

وی گسترش تحصیلات تکمیلی در مقطع ارشد و دکترا را از دیگر نقاط قوت حرفه پرستاری در ایران دانست و گفت: به علت دانش، مهارت، توانمندی و قابلیتهای پرستاران ایرانی بسیاری از کشورها نه تنها در حوزه خلیج فارس بلکه حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی طالب پرستاران ایرانی هستند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری یادآور شد: چون پرستاری تا حدود زیادی با عاطفه پیوند خورده است سایر کشورها نیز عنوان می کنند که پرستاران ایرانی نسبت به دیگر کشورها عاطفی تر هستند.