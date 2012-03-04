اتصال 23 بانک به سامانه اعتبارسنجی مشتریان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلیلی امروز در یک نشست خبری به تشریح جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه رتبه بندی مشتریان بانک ها پرداخت و گفت: هم اکنون 23 بانک کشور عضو سامانه ملی اعتبارسنجی بوده و در حدود 18 هزار شعبه این گزارش ها را به صورت فراگیر در مورد اعطای تسهیلات دریافت می کنند.

مدیرعامل شرکت مشاور رتبه بندی اعتباری ایران، اظهار داشت: در پایان سال گذشته فقط 8 بانک از گزارش های این سامانه استفاده می کردند که در حال حاضر با رشد 150 درصدی، 23 بانک عضو آن شده و 20 بانک نیز به صورت عملیاتی از گزارش های سامانه استفاده می کنند.

جلیلی با تاکید بر اینکه هم اکنون 95 درصد کل شعب در نظام بانکی به این سامانه متصل هستند، افزود: در انتهای سال 89 به صورت متوسط در هر روز 3 هزار استعلام از سامانه اخذ می شد که این آمار با رشدی 330 درصدی به 13 هزار استعلام در روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول در شرکت رتبه بندی اعتباری ایران، ادامه داد: در سال جاری و تایید شورای ماده 5 آئین نامه نظام سنجش اعتبار و بانک مرکزی، مجوز اتصال شرکت های لیزینگ، موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه و صندوق ها نیز صادر شد. از این طریق در شرایط فعلی، 6 شرکت لیزینگ و 2 صندوق از گزارش های سامانه استفاده می کنند.

وی خاطر نشان کرد: اطلاعات مرتبط به ضمانت نامه ها، چک های برگشتی، بدهکاران مالیاتی و بدهکاران ماده 14 گمرک نیز علاوه بر اطلاعات تسهیلات دهی بانک ها، ارائه می شود.

جلیلی همچنین از برخی هماهنگی ها برای دریافت اطلاعات از سایر منابع مانند اطلاعات قبوض آب، برق، گاز و تلفن، اداره ثبت شرکت ها، ورشکستگی قوه قضائیه و اطلاعات بیمه ای نیز صورت گرفته است.

این مقام مسئول در شرکت مشاور رتبه بندی اعتباری ایران، بیان داشت: از ابتدای 88 تا 89 حدود 13 میلیون نفر از شبکه بانکی کشور تسهیلات دریافت کرده اند.

به گفته وی، مطالبات معوق نظام بانکی از طریق راه اندازی این سامانه قابل رصد است. بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری بخشنامه ای به بانک ها صادر کرد و در آن اعلام شد که همه بانک ها باید از طریق سامانه اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان متقاضی تسهیلات را دریافت کنند.

جلیلی همچنین از ایجاد دفاتری در سطح کشور طی سال آینده خبر داد که در قالب آن افراد بتوانند از طریق اینترنت اطلاعات اعتباری خود را دریافت کنند. هم اکنون بسترهای نرم افزاری این دفاتر فراهم شده است.