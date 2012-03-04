فرسودگی شغلی یکی از علل ترک کار پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فروزان آتش زاده شوریده اظهار کرد: پرستاران پس از چند روز کار کردن و مواجه شدن با انبوهی از مشکلات و تنشهای شغلی در محیط کار، احساس خستگی می کنند و حتی مایلند از کار خود کناره گیری کنند.

وی گفت: بخش بهداشت و درمان به علت ارتباط مستقیم با سلامتی انسانها یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار در جوامع بشری است. تحقق این امر نیازمند درمانگران سالم، شاداب و با انگیزه کاری بالا است.

آتش زاده ادامه داد: از جمله درمانگران این بخش، کادر پرستاری است. در تمام بخشهای بیمارستانی به پرستارانی برخورد می کنیم که هنگام ورود به شغل پرستاری افراد منظم، دلسوز و علاقه مندی بوده اند اما پس از مدتی مایل به ترک از کار هستند.

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی افزود: بنابر تعریف انجمن پرستاران آمریکا در سال 1980 پرستاری به معنای تشخیص و درمان پاسخهای بالقوه و بالفعل انسان به مشکلات سلامتی است.

آتش زاده گفت: بر اساس تعریف همین انجمن در سال 2003 پرستاری به معنای محافظت، ارتقاء و متعادل سازی سلامت و تواناییها، پیشگیری از بیماریها و جراحات، کاهش درد و رنج ها از طریق تشخیص و درمان پاسخ های انسان و حمایت از مراقبت های فردی، خانوادگی، جوامع و جمعیت هاست.

وی یادآور شد: پرستار برای انجام این وظایف باید سلامت جسمی و روانی مناسبی داشته باشد تا خدمات با کیفیتی را ارائه کند.